El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, dio un nuevo bono para incentivar el acompañamiento económico de miles de estudiantes en todo el país. Tras un proceso de evaluación técnica, el Gobierno y ANSES confirmaron que ya comenzaron a aprobar este nuevo pago. Este beneficio no solo representa un extra para las familias de estudiantes de todos los niveles, sino que se posiciona como una herramienta clave para combatir la deserción escolar. Capital Humano anunció nuevas aprobaciones en las solicitudes de las Becas Progresar de la categoría Obligatorio, lo que garantiza un nuevo pago para los beneficiarios dados de alta en esta convocatoria para todos los niveles de colegio. El monto de la cuota se mantiene en $ 35.000, aunque es importante recordar que el organismo previsional liquida mensualmente el 80% ($28.000), mientras que el 20% restante se acumula como un ahorro que se entrega tras certificar la regularidad escolar. La línea que comenzó a ser aprobada es la de Progresar Obligatorio (para jóvenes de 16 a 24 años que terminan la escuela). Además, los nuevos aspirantes al beneficio ya pueden consultar si su solicitud fue aprobada ingresando con CUIL y contraseña a la web oficial de Progresar. En caso de ser rechazados, el sistema indicará el motivo, permitiendo realizar el reclamo si existiera un error en la carga de datos. Si bien el plazo para la primera etapa del año ya venció el pasado 24 de abril, el Gobierno ya tiene en la mira la segunda ventana de oportunidad que se da en el segundo semestre. Para ser parte del programa, se necesita la aprobación de la cartera de Capital Humano. En este sentido, los aspirantes deben cumplir con los siguientes puntos: