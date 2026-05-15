La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene vigente durante mayo un programa de descuentos y reintegros destinado a jubilados y pensionados que realicen compras con la tarjeta de débito donde cobran sus haberes. El beneficio permite recuperar hasta $ 25.000 mensuales en consumos realizados en comercios adheridos de todo el país. El sistema funciona de manera automática y alcanza a compras efectuadas en supermercados, farmacias, ópticas y locales de indumentaria. Según informó el organismo previsional, los reintegros se acreditan directamente en la cuenta bancaria dentro de las 72 horas hábiles posteriores a la operación. Además, ANSES confirmó que el programa es compatible con el cobro del bono extraordinario de $ 70.000 que se entrega este mes a jubilados y pensionados de menores ingresos. El beneficio contempla devoluciones de entre el 10% y el 20%, dependiendo del comercio y el rubro adherido. Para acceder al programa: El programa también contempla casos donde una persona cobra más de un beneficio previsional. Por ejemplo, quienes perciben jubilación y pensión mínima pueden recibir reintegros sobre ambas cuentas. Los descuentos se aplican principalmente en negocios vinculados con productos de uso cotidiano. Entre los principales rubros aparecen: ANSES habilitó además un mapa interactivo dentro de su sitio oficial para consultar los comercios adheridos según ubicación geográfica. El organismo recomienda conservar los tickets de compra para verificar la correcta acreditación de cada devolución. Durante mayo, las jubilaciones y prestaciones sociales recibieron un aumento del 3,38% por movilidad previsional. Los montos vigentes quedaron establecidos de la siguiente manera: ANSES también confirmó el calendario de pagos correspondiente a mayo de 2026, organizado según terminación de DNI. Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo