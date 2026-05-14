El Gobierno confirmó una nueva actualización para jubilaciones y pensiones docentes que impactará sobre miles de beneficiarios en todo el país. Los incrementos alcanzarán tanto a docentes universitarios como no universitarios y se aplicarán bajo el esquema especial de movilidad que utiliza este sector previsional. Las subas fueron oficializadas por la Secretaría de Trabajo y representan uno de los ajustes más importantes dentro de los regímenes jubilatorios especiales. Según lo informado oficialmente, los incrementos serán diferentes según el sistema previsional: Los nuevos haberes permanecerán vigentes durante el trimestre correspondiente hasta la próxima actualización prevista dentro del calendario de movilidad especial. El mayor incremento será para los jubilados y pensionados docentes no universitarios. El ajuste alcanzará a más de: Actualmente, el haber promedio dentro de este régimen ronda los: El sistema funciona mediante actualizaciones trimestrales vinculadas al índice Ripdoc, utilizado específicamente para este grupo. Por otro lado, los jubilados del sistema universitario nacional recibirán una actualización de 6,85%. El régimen abarca aproximadamente: En este caso, el cálculo se realiza utilizando el índice Ripdun, basado en la evolución salarial de los docentes universitarios nacionales. El haber promedio actual supera: A diferencia del régimen general administrado por ANSES, las jubilaciones docentes especiales no se ajustan todos los meses por inflación. El mecanismo funciona mediante: Por ese motivo, los incrementos pueden diferir considerablemente de la movilidad jubilatoria tradicional. Aunque las nuevas subas representan una mejora nominal en los ingresos, las proyecciones privadas muestran que los haberes continuarían perdiendo contra la inflación. Según estimaciones del REM del Banco Central: En el caso de los docentes universitarios, el desfasaje sería todavía más pronunciado. El avance del costo de vida continúa impactando sobre los ingresos previsionales, especialmente en rubros sensibles como: Si bien los haberes docentes se mantienen por encima del promedio general del sistema jubilatorio, especialistas advierten que la pérdida de poder adquisitivo sigue siendo una de las principales preocupaciones del sector durante 2026.