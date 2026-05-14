La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) mantiene vigente el procedimiento de ejecuciones fiscales que permite avanzar con embargos sobre cuentas bancarias, inmuebles y otros bienes de contribuyentes con deudas impositivas sin regularizar. El organismo puede iniciar estas acciones cuando existen incumplimientos reiterados, falta de respuesta a intimaciones o ausencia de adhesión a planes de pago. Según explica el organismo, el proceso judicial puede derivar en medidas cautelares sobre fondos bancarios y propiedades para garantizar el cobro de impuestos adeudados. Además, ARCA recordó que el Domicilio Fiscal Electrónico es obligatorio y funciona como canal oficial para recibir notificaciones vinculadas a deudas, intimaciones y ejecuciones fiscales. ARCA puede avanzar con acciones judiciales cuando el contribuyente mantiene irregularidades fiscales y no regulariza su situación dentro de los plazos establecidos. Entre los principales motivos aparecen: El organismo explicó que, dentro de un juicio de ejecución fiscal, el representante del Fisco puede solicitar embargos sobre distintos bienes y cuentas bancarias para cubrir el monto reclamado. De acuerdo con la información oficial, cuando ARCA inicia una ejecución fiscal el contribuyente recibe una intimación judicial y dispone de un plazo para presentar defensas o regularizar la deuda. Si no lo hace, el organismo puede avanzar con medidas cautelares. En 2025, ARCA modificó el procedimiento de embargos mediante la Disposición 120/2025. La nueva normativa estableció mayores plazos antes de trabar medidas cautelares y otorgó tiempo adicional para que el contribuyente pueda regularizar su situación fiscal. Entre los cambios más importantes se destacan: El procedimiento puede alcanzar distintos activos del contribuyente. Entre ellos: ARCA aclara que, incluso cuando se adhiera a un plan de pagos, algunos embargos pueden mantenerse hasta que la deuda quede completamente cancelada. El Domicilio Fiscal Electrónico funciona como una casilla virtual obligatoria para recibir comunicaciones oficiales de ARCA. Allí llegan intimaciones, avisos y notificaciones judiciales relacionadas con obligaciones tributarias. Desde el organismo remarcan que no constituirlo puede generar problemas para tomar conocimiento de reclamos o procesos de ejecución fiscal iniciados por el Fisco. La adhesión se realiza con clave fiscal desde los servicios digitales de ARCA y requiere registrar un correo electrónico y un número de teléfono celular.