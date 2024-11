Octubre "óptimo": el cultivo que dejó un nuevo empujón en la liquidación de dólares

Sobre el cierre de octubre, la caída en los precios internacionales, la pérdida del poder adquisitivo de los granos y, otros factores como la brecha cambiaria, impulsaron un aumento en las ventas y fijaciones de soja y maíz, según analizó el último informe de la Bolsa de Cereales de Rosario (BCR).

En ese sentido, la entidad explicó que estos factores a lo largo del año desincentivaron o retrasaron la comercialización de la soja y el maíz a la espera de que el panorama cambiara en los meses subsiguientes a la cosecha, "ya sea, por subas en los precios internacionales, un aumento en el tipo de cambio, o por una disminución en los derechos de exportación ".

"Sobre la campana, finaliza la ventana óptima para la siembra del temprano y se empiezan a acomodar los cuadros de oferta para el nuevo ciclo maicero . Mientras tanto, las exportaciones de maíz tuvieron un gran octubre", destacó el informe que elaboraron Matías Contardi y Emilce Terré.

Entre las condiciones, destacaron que la fuerte demanda externa impulsó la comercialización de maíz, que ya se encuentra en línea con el promedio.

Teniendo en cuenta los datos provisorios de la agencia marítima NABSA, durante octubre se habrían embarcado 2,8 Mt de maíz, duplicando el nivel del año pasado y marcando un excelente número de embarques para el mes, siendo que solo en dos ocasiones se habrían exportado más toneladas de maíz durante un octubre, en el 2019 y 2021 .

El "excelente dato" de octubre se corrobora con la fortaleza de las condiciones FOB por maíz argentino.

Actualmente por maíz de exportación se negocian primas hasta 30% positivas con respecto a Chicago, siendo que habría que irse hasta enero del 2021 para encontrar valores comparables.

Así, más allá de que durante el mes el contrato de maíz en CBOT haya retrocedido 3%, las cotizaciones FOB se mantuvieron por encima de septiembre, sin bajar de los u$s 200/t y llegando hasta los u$s 211/t.

"Ello se traslada directamente hacia el mercado local, donde las ofertas de compra por maíz se siguen buscando para el tramo entre noviembre y diciembre, con una pizarra que se mantuvo en torno a los ARS 180.000/t durante octubre, nunca bajando de los ARS 177.000/t", indicaron.

Al mismo tiempo, las cotizaciones de los dólares financieros han retrocedido un 6%, dejando la brecha entre el tipo de cambio oficial y del contado con liquidación en un 17%, el valor más bajo desde el salto discreto de diciembre del 2023 y luego de ello el más bajo desde el 2019.

Así, expresado al tipo de cambio financiero, la pizarra por maíz ha llegado a valores máximos de todo el año. "El ritmo de compromisos durante el mes mantuvo la intensidad, llegándose a operar entre contratos y fijaciones 1,8 Mt hasta el 23/10", agregó el informe y marcó que en el cuadro general, las compras totales de la campaña ascienden a 35,4 Mt, dentro del promedio de los últimos años.

También quedó alineado al promedio de producto por comprometer, con un 31% de la oferta de la nueva cosecha, lo que equivale a u$s 2.865 millones. En tanto, sobre el 43% que falta fijar precio, se proyectan u$s 3.951 millones, por encima de la campaña anterior (u$s 3.129 millones) y del promedio general (u$s 3.442 millones).

"En un escenario productivo adverso, con una caída interanual de la intención de siembra que podría llegar hasta el 50% en la región núcleo, la evolución de los stocks que pasarían para la campaña siguiente, así como la dinámica de la población de la chicharrita del maíz deberán seguirse de cerca, para comenzar a proyectar el nivel de oferta total que contaremos en la 2024/25", detallaron los economistas.

Por lo pronto, el último informe de la "Red Nacional de Monitoreo Dalbulu maidis" trae buenas noticias, ya que se incrementa el número de delegaciones sin observaciones. Sin embargo, la región del NOA aún cuenta con mayor presencia de la chicharrita, inclusive incrementando las observaciones entre informes.

Soja futura

Por su parte la relación entre los futuros de soja argentinos y norteamericanos, alcanzaron su valor más alto. Durante la semana del 23/10 las compras en el mercado local llegaron hasta las 717.000 toneladas de soja, el mejor ritmo semanal de operaciones en siete semanas, impulsados por la pizarra que llegó a superar los ARS 310.000/t tornándose más atractiva la venta.

Sin embargo, el cuadro general de la campaña sigue mostrando una moderada reserva comercial y las compras totales ascienden a 31 Mt, el 62% de la producción y 12 p.p. por detrás del promedio.

Complementando con la oferta local, según los datos preliminares de SENASA, se habrían importado durante octubre 658.000 toneladas de soja, 41% que durante el mismo mes el año pasado.

Durante la última semana, los compradores continuaron con la búsqueda de mercadería sobre el segmento contractual y las cotizaciones promedio que se barajaron rondaron los ARS 300.00/t, marcando un retroceso de 3% entre semanas, siguiendo la tendencia de Chicago.

Sin embargo, es en el término donde la posición para nueva cosecha trae novedades. En el visor de precios de MatbaRofex, el contrato a cosecha en mayo 2025 ajusta en u$s 287/t, casi que al 80% de lo que cotiza un contrato en CBOT, llegando a niveles históricamente elevados para la fecha.