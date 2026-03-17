A pesar de las tensiones geopolíticas, los conflictos comerciales y los cambios en la dinámica de la globalización, el comercio internacional continúa expandiéndose y alcanzó en 2025 un nuevo máximo histórico de u$s 35 billones. En ese escenario, Argentina tiene margen para aumentar significativamente su inserción internacional y podría exportar hasta un 70% más señaló un informe de la Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA). Pese a la guerra de aranceles que trastocó las reglas del comercio mundial en 2025, el documento destaca que el comercio mundial de bienes y servicios dio un salto de 7% interanual, equivalente a un aumento de u$s 2,2 billones respecto del año anterior. En ese sentido, señala que el dinamismo del comercio internacional estuvo impulsado principalmente por Asia Oriental, África y el comercio entre países en desarrollo, mientras que la industria manufacturera —especialmente la electrónica— se consolidó como el principal motor de expansión en el marco del avance de nuevas tecnologías vinculadas a la inteligencia artificial. El informe también señala que algunos sectores tradicionales mostraron un desempeño más moderado, como la energía y la industria automotriz. En cambio, la actividad agrícola registró un repunte significativo durante el año, con exportaciones de cereales, frutas y verduras que crecieron alrededor de 11%, una tendencia relevante para países con perfil agroexportador como Argentina. Más allá del crecimiento, el documento de CIRA advierte que la expansión del comercio internacional no se produce bajo el mismo esquema de globalización que predominó en décadas anteriores. De acuerdo con el análisis, el comercio global está evolucionando hacia un esquema de “friendshoring”, es decir, un mayor intercambio entre países aliados o con afinidades geopolíticas. Esta tendencia se refleja en la proliferación de acuerdos comerciales regionales y preferenciales. En ese sentido, según datos de la Organización Mundial del Comercio, actualmente existen 380 acuerdos comerciales vigentes en el mundo, un récord histórico si se compara con los 83 acuerdos registrados en el año 2000. En este contexto de expansión del comercio internacional, Argentina continúa teniendo una participación reducida en el intercambio global. Según el informe, el país representa aproximadamente 0,3% del comercio mundial, una proporción que se mantiene prácticamente sin cambios en los últimos años. Durante 2025, las exportaciones argentinas de bienes alcanzaron u$s 87.077 millones, mientras que las exportaciones de servicios se estiman en torno a u$s 17.500 millones, lo que lleva el total del comercio exportador a más de u$s 104.000 millones. Para la CIRA, esta participación es baja en relación con el tamaño de la economía argentina y contrasta con etapas anteriores en las que el país tenía mayor peso relativo en el comercio global. El informe plantea que si Argentina recuperara una participación de al menos 0,5% del comercio mundial, un nivel que supo registrar en el pasado, el valor de sus exportaciones podría ubicarse en torno a u$s 175.000 millones anuales. El documento también advierte que uno de los factores que explican la menor inserción internacional de Argentina es la limitada red de acuerdos comerciales en comparación con otros países de la región. Mientras Chile cuenta con 33 acuerdos comerciales, Perú tiene 22, Colombia 18 y México 14, Argentina participa en alrededor de 10 acuerdos, la mayoría de alcance parcial y canalizados a través del Mercosur. En ese marco, el informe subraya la importancia de avanzar en nuevos acuerdos que permitan ampliar el acceso a mercados externos, entre ellos el tratado entre Mercosur y la Unión Europea, considerado uno de los hitos potenciales para el comercio regional. Por eso, si bien destaca que el crecimiento del comercio mundial abre una ventana de oportunidad para Argentina, advierte que para aprovecharla será necesario consolidar una serie de transformaciones internas. Entre los factores señalados se encuentran la estabilidad macroeconómica, la previsibilidad cambiaria, mejoras en infraestructura, avances en la desregulación económica, reformas impositivas y laborales, y una mayor integración comercial con otros países. En ese marco, el informe concluye que el actual escenario internacional, con un comercio global en expansión, ofrece condiciones favorables para que Argentina incremente sus exportaciones, amplíe sus importaciones productivas y recupere participación en el comercio mundial.