En medio de la parálisis de la obra pública que definió el presidente Javier Milei por el ajuste de gastos, los empresarios de la construcción alertaron sobre una dura radiografía de pérdida de más de 100.000 puestos de trabajo, 3.500 proyectos frenados, una deuda millonaria del Estado y una respuesta ambigua de la Casa Rosada sobre el futuro que se viene.

Desde que Milei ordenó la parálisis completa de la obra pública durante los primeros 50 días de gobierno la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) denunció que el Estado de Alberto Fernández dejó una deuda de $ 150.000 millones al sector privado que aún no se pudo cobrar y en apenas dos meses se perdieron más de 100.000 empleos, aunque ello podría profundizarse en otros 150.000 puestos más .

"La situación es desesperante. La parálisis de la obra pública generó no sólo deudas incobrables del Estado sino el peligro de desaparición de miles de empresas" , expresó a El Cronista Gustavo Weiss, presidente de Camarco y uno de los pocos empresarios que mantiene diálogo con el gobierno.





Reunión con Caputo

En la última reunión que hace 15 días mantuvo Weiss y otros empresarios de la construcción con el ministro de Economía Luis Caputo la respuesta que se llevaron del gobierno fue tan tajante como ambigua: "algún día se retomará la actividad", les dijo y sólo prometió la vaga decisión de que el gobierno pueda reiniciar en un futuro las "obras estratégicas".

La reunión con el ministro de Economía se dio luego de que Milei decretara la eliminación del Ministerio de Infraestructura. El gobierno buscó llevar calma al sector.

Sin embargo, no sólo no hubo tranquilidad en los empresarios sino que no está claro cuáles y cuántas son las "obras estratégicas" que menciona la Casa Rosada para eventualmente retomar. Tampoco está claro cuándo cobrarán los privados la millonaria deuda que dejó Alberto Fernández por contratos del año pasado y hasta dónde será el impacto global de la parálisis en la obra pública que empezó en diciembre con el gobierno de Milei.

El Consejo Federal de la Cámara Argentina de la Construcción se reunió hace 15 días y declaró el "Estado de Emergencia" en todo el país e instruyó a las autoridades de la Institución a nivel nacional y de las distintas delegaciones a adoptar las medidas que estimen necesarias, para obtener, "en brevísimo plazo, la solución a problemas concretos como la definición de los contratos que serán continuados, y la readecuación de estos en cuanto a precios, plazos y deuda".

Medidas por la crisis

Asimismo, instó a las autoridades nacionales y provinciales a instrumentar, de " manera inmediata", medidas en su jurisdicción que, al menos, permitan mitigar transitoriamente la situación de crisis extrema por la que atraviesa el Sector. Pero Weiss no se muestra muy optimista de encontrar una solución inmediata de parte de la Casa Rosada.

La respuesta del gobierno es ambigua y desde Camarco buscan impedir la destrucción del entramado productivo del sector y más de 200.000 despidos.

El Consejo Federal de Camarco es el órgano superior de la institución, donde están representadas más de 1.400 empresas socias, de toda envergadura y de todo el país. En el global de empleos esta cámara de empresarios representa a compañías que generan más de 500.000 puestos de trabajo, en forma directa, con un efecto multiplicador sobre el empleo y la actividad económica general de más de 140 sectores productivos, de gran relevancia en todo el territorio nacional.