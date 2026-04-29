El sistema de focalización social en Colombia atraviesa uno de los cambios más importantes de los últimos años. A partir de 2026, el Sisbén inicia una nueva etapa de actualización que modifica la forma en que se clasifican los hogares y se asignan los subsidios del Estado. El proceso es liderado por el Departamento Nacional de Planeación, que implementa un cruce de datos en tiempo real sobre salud, empleo y educación. Con esta herramienta, el Gobierno busca reflejar con mayor precisión la situación socioeconómica de cada familia y evitar errores derivados de encuestas desactualizadas. Este cambio podría impactar directamente a millones de hogares, ya que la nueva clasificación definirá el acceso a beneficios clave como transferencias económicas y programas sociales. En este escenario, los grupos más sensibles son los A y B, que concentran a la población en condición de pobreza. La actualización del Sisbén implica un cambio estructural en la forma de medir la realidad económica de los ciudadanos. A diferencia del modelo anterior, que dependía principalmente de encuestas periódicas, el nuevo sistema incorpora información cruzada de distintas bases de datos oficiales para validar y ajustar la clasificación. Este mecanismo permite detectar cambios en los ingresos, el empleo o las condiciones de vida de los hogares casi en tiempo real. Como resultado, algunas familias podrían cambiar de grupo, ya sea para acceder a nuevos beneficios o para dejar de recibirlos si su situación mejora. El Sisbén organiza a la población en cuatro grandes grupos: A (pobreza extrema), B (pobreza moderada), C (vulnerabilidad) y D (sin necesidad de ayudas). Dentro de este esquema, los grupos A y B son los principales beneficiarios de subsidios del Estado. Con la actualización, los hogares deberán prestar atención a su clasificación, ya que un cambio puede modificar su acceso a programas como transferencias monetarias, apoyos a adultos mayores, educación o alimentación. Mientras algunos podrían perder beneficios al subir de nivel, otros podrían acceder por primera vez si su situación es más vulnerable. Los hogares clasificados en los grupos A y B pueden acceder a distintos programas sociales que incluyen transferencias económicas y beneficios en servicios. Entre ellos se destacan apoyos que pueden alcanzar hasta $500.000 por ciclo en casos de pobreza extrema, especialmente para madres cabeza de hogar y familias con niños. Además, existen programas específicos como apoyos a adultos mayores con montos diferenciados según edad, incentivos para jóvenes en educación superior que superan los $400.000, y beneficios adicionales como acceso a vivienda, alimentación, educación gratuita y exenciones en trámites oficiales. Estos montos y condiciones varían según el programa y la situación particular de cada hogar.