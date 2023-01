Nuevo billete de $ 5000: es oficial el pedido por su lanzamiento, ¿qué dice el proyecto?

La senadora de Juntos por el Cambio por Tucumán, Beatriz Ávila , presentó el miércoles un proyecto de ley que impulsa la emisión de billetes de $ 2000, $ 5000, $ 10.000 y $ 20.000 .

Bajo la campaña "La plata no alcanza" , la iniciativa "intenta dar respuesta" al declive del poder adquisitivo de la moneda nacional respecto a las numeraciones máximas vigentes y "frente al proceso inflacionario que viven millones de familias argentinas" .

"Nuestra moneda nacional vale cada vez menos. El Gobierno nacional no se hace cargo del proceso inflacionario que viven millones de familias argentinas" , apuntó la legisladora en Twitter.

El texto de 6 página elevado ante la Cámara Alta hace hincapié en la "dinámica económica-financiera recesiva del oficialismo" marcada por las "desacertadas decisiones políticas institucionales, carentes de un plan económico sustentable y sostenible en el tiempo" , lo que se evidencia, según remarcó, en la "emisión monetaria ilimitada para solventar el déficit fiscal".

"Resulta importante recordar, como dato histórico, que, en los últimos 50 años, a la moneda se le saco 13 ceros, y la posibilidad de que próximamente se le quite 3 ceros más, implicando cada cero, un 1000% de devaluación" , argumenta en un párrafo explicativo. "Esta caída del valor nominal y real del peso, se refleja en que el billete de mayor denominación actual en la Argentina, es el segundo entre los que menos valor tienen, en dólares, en toda la región" , continuó.

De acuerdo al reporte elaborado por el analista económico e integrante de la consultora Focus Market, Damián Di Pace, buscar equilibrar el poder de compra de un billete de $ 1000 frente a la devaluación acumulada desde su nacimiento, se traduciría en la emisión de uno de $ 10.000.

"El billete de $ 1000 que en noviembre de 2017 tenía un valor de U$S 54, hoy es de apenas U$S 2,84 además de que no se mejoró la nominalidad. Entonces, ajustado por inflación debería ser de $ 9000 lo cual claramente deberíamos pasar a uno de $ 10.000 " , repasó en diálogo con La Red.

El proyecto presentado por la senadora tucumana alertó además por el impacto en la disponibilidad de abastecimiento bancarios y las chances de evitar la importación de billetes.

"Resulta un problema recurrente para los bancos el abastecimiento de billetes para las necesidades de efectivo de la población, que encuentran el efectivo la manera menos onerosa de efectuar sus transacciones dado que en un alto porcentaje del comercio les cobran recargos por el uso de tarjetas de débito u otros medios electrónicos" , amplió.

"Es de manifestar mi preocupación, ante el gasto innecesario que el Estado está incurriendo, además de importar la emisión de billetes, la idea ambigua de reemplazar la familia de billetes "Animales Autóctonos Argentinos" con las mismas denominaciones, siendo esta medida atemporal, ya que las denominaciones lanzadas en el 2017 respondían a las necesidades de ese momento, siendo hoy las prioridades de la población totalmente diferentes" , concluyó.