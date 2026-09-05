En esta noticia Autodeterminación, el argumento de Gran Bretaña

La Asamblea Legislativa de las Islas Malvinas emitió un comunicado oficial este sábado en respuesta a las recientes declaraciones del presidente Javier Milei en el que afirmó que el futuro del archipiélago es un “asunto” que “deben decidir” sus propios habitantes.

En el escrito, los representantes remarcaron su postura sobre el estatus político. “Las islas son un Territorio Británico de Ultramar autogobernado y nuestro futuro es un asunto que deben decidir las personas que vivimos aquí”, indicaron.

Autodeterminación, el argumento de Gran Bretaña

El documento, al que tuvo acceso el medio MercoPress, hace hincapié en los derechos esgrimidos por la comunidad británica en el Atlántico Sur. La Asamblea apeló a la votación de hace más de una década —que contó con un 92% de participación y un 99,8% de votos a favor de mantener el estatus de territorio británico— para respaldar su legitimidad.

Además, en el documento se afirma que el principio de autodeterminación no se ve alterado por expresiones de “gobiernos externos” y advirtieron que cualquier avance sobre su soberanía será considerado una “violación de la seguridad nacional”.

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Si bien mencionan al mandatario argentino una sola vez, remarcaron que “declaraciones como las de esta semana no son nuevas para nosotros” y sostuvieron que la comunidad prosperó a pesar de las presiones de las últimas décadas.

Asimismo, el comunicado resalta el respaldo constante recibido desde Downing Street, así como de ministros y parlamentarios del Reino Unido. El texto omitió pronunciarse sobre las sanciones a empresas petroleras o el avance del proyecto hidrocarburífero Sea Lion.