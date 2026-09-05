Los aliados suben el precio de sus votos y ponen en riesgo las tres leyes que precisa el Gobierno
Tras la caída de la Ley de Tierras, el oficialismo no logró dictamen esta semana en el Senado y debió ceder ante los gobernadores en el debate en comisión. A tres meses del cierre de la agenda legislativa, crece la preocupación por la reforma que puede decidir las elecciones 2027
A cuánto está el dólar blue hoy sábado 5 de septiembre. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.