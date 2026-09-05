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La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este sábado, 5 de septiembre de 2026 los números ganadores del sorteo de la primera, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

En este sábado, 5 de septiembre de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 5406 - Perro

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 5 de septiembre

 1°5406 11°3127
 3793  12°4553
 3°5743 13°0599 
 0844  14°2532 
 3392  15°6589 
 6°3603  16°8784
 9873  17°9178 
 5487  18°2668 
 9327  19°8065 
 10°4077 20°4261 

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Un Perro afectuoso indica apoyo y seguridad; agresivo o que muerde señala conflictos, traición o límites cruzados.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

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