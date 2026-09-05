En esta noticia ¿Qué significa soñar con perro?

La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este sábado, 5 de septiembre de 2026 los números ganadores del sorteo de la primera, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

En este sábado, 5 de septiembre de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 5406 - Perro

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 5 de septiembre

1° 5406 11° 3127 2° 3793 12° 4553 3° 5743 13° 0599 4° 0844 14° 2532 5° 3392 15° 6589 6° 3603 16° 8784 7° 9873 17° 9178 8° 5487 18° 2668 9° 9327 19° 8065 10° 4077 20° 4261

¿Qué significa soñar con perro?

Soñar con un Perro simboliza lealtad, protección y amistad; habla de vínculos sólidos y confianza personal.

Un Perro afectuoso indica apoyo y seguridad; agresivo o que muerde señala conflictos, traición o límites cruzados.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.