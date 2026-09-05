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La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este sábado, 5 de septiembre de 2026 los números ganadores del sorteo de la primera, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.
En este sábado, 5 de septiembre de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 5406 - Perro
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 5 de septiembre
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¿Qué significa soñar con perro?
Soñar con un Perro simboliza lealtad, protección y amistad; habla de vínculos sólidos y confianza personal.
Un Perro afectuoso indica apoyo y seguridad; agresivo o que muerde señala conflictos, traición o límites cruzados.
¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?
La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.
Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.