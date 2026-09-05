La Quiniela de Entre Ríos realizó este sábado, 5 de septiembre de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la primera, con el listado completo de números premiados.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:

A la cabeza: 3553 - El Barco

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 5 de septiembre

1° 3553 11° 1050 2° 6723 12° 3413 3° 5104 13° 1339 4° 7505 14° 0617 5° 5836 15° 9644 6° 2360 16° 3799 7° 1070 17° 2423 8° 1530 18° 8740 9° 2419 19° 0820 10° 1928 20° 8411

¿Qué significa soñar con El Barco?

Soñar con un barco suele simbolizar viajes internos, cambios y el rumbo de tu vida. Puede señalar deseos de explorar nuevas oportunidades o de avanzar entre emociones profundas.

El contexto importa: mar calmo sugiere confianza y progreso; tormentas reflejan dudas o retos. El tamaño y estado del barco y si vas solo o acompañado, matizan el significado.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.