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La Quiniela de Entre Ríos realizó este sábado, 5 de septiembre de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la primera, con el listado completo de números premiados.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:
- A la cabeza: 3553 - El Barco
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 5 de septiembre
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|1928
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¿Qué significa soñar con El Barco?
Soñar con un barco suele simbolizar viajes internos, cambios y el rumbo de tu vida. Puede señalar deseos de explorar nuevas oportunidades o de avanzar entre emociones profundas.
El contexto importa: mar calmo sugiere confianza y progreso; tormentas reflejan dudas o retos. El tamaño y estado del barco y si vas solo o acompañado, matizan el significado.
¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.
Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.