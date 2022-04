No todo se arregla con la dolarización: el reto a Javier Milei de un hombre clave de Mauricio Macri

Luego de dejar su turbulenta gestión en el año 2019 con el acuerdo por u$s 50.000 millones entre el ex presidente Mauricio Macri y el Fondo Monetario Internacional (FMI) ya cerrado y una economía contraída, Nicolás Dujovne, el ex ministro de Hacienda de Macri entre el 2017 y el 2019, se mantuvo con pocas apariciones públicas.



Entre ellas, se cuenta la reciente entrevista que el economista le concedió al podcast Téngase Presente donde dio definiciones sobre el déficit fiscal nacional y precisó la necesidad de un ajuste a las cuentas argentinas. Además, también opinó sobre el debate caliente de la dolarización y le hizo un guiño al diputado liberal Javier Milei.

Además, también compartió una autocrítica a su gestión y se refirió a la visión de su coalición, Juntos por el Cambio. Según Dujovne, "la política fiscal debió haber ido más rápido" durante su mandato, una línea que "hoy en Juntos por el Cambio nadie discute".

LAS DEFINICIONES DE NICOLÁS DUJOVNE

Sobre el incierto futuro de Juntos por el Cambio, coalición que tiene el desafío de armonizar el foco de los distintos referentes que apuntan a ser candidatos presidenciables para el 2023, Dujovne remarcó la "relevancia de tener acuerdo sobre ese norte" para "anclar y generar expectativas positivas para el ciclo que se pueda abrir".

Respecto a su propia gestión de poco más de un año y medio, el economista de la UBA reconoció que la política fiscal debería "haber ido más rápido", aunque pidió hacer la "salvedad" de que el programa económico del macrismo en 2017 y en 2018 presuntamente "era ambicioso".

En esta línea, justificó su gestión: "Uno toma decisiones con la información disponible en ese momento, con el diario del lunes si uno no revisa demuestra necedad", remarcó.



Según Dujovne, el rumbo de la política económica de la gestión anterior era "muy claro" ya que se apostaba a una "economía abierta, competitiva, integrada al mundo, con inversión en empleo privado, de calidad".

Finalmente, Dujovne fue consultado por el polémico debate en torno a la dolarización de la economía argentina, el cual encendió el diputado y economista liberal Javier Milei.

Ante esto, el antiguo ministro festejó que personajes como Milei abran la puerta a "hablar sin tabúes de regímenes monetarios alternativos". Sin embargo, no se mostró del todo de acuerdo con la idea de dolarizar, ya que considera que los problemas económicos nacionales precisan soluciones más profundas como un arreglo en las cuentas fiscales.

"Cuando hablamos tanto de dolarización si o no sin hablar de cómo bajar el gasto a niveles compatibles con un régimen monetario más estricto estamos poniendo el carro por delante de los caballos ", pormenorizó el ex ministro de Hacienda.



Es por esto que Dujovne considera que la discusión sobre una necesaria baja del gasto público resulta más relevante que la del régimen monetario: "Falta todavía una discusión bastante adulta sobre las reformas estructurales que necesitamos para bajar el gasto público", concluyó.