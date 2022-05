No todo es soja: en el primer cuatrimestre "explotaron" el trigo, el maíz y las economías regionales

Los elevados precios de las materias primas agrícolas tuvo un fuerte impacto en el resultado final de la balanza comercial de las diversas cadenas de valor agroindustriales en lo que va del año.

Hay una fuerte concentración en las ventas externas de los principales cultivos, con la soja explicando 34% del total exportado , el trigo en segundo lugar con 16,54%, mientras que el maíz, llegó en cuatro meses al 15,83%.

Hay que aclarar, sin embargo, que la cosecha de maíz de la presente campaña se encuentra en un 30%, según datos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, mientras que el trigo de la campaña 2021/22 ya está todo cosechado y comercializado y hace unos días se ha iniciando la siembra de la nueva campaña.

Cómo opera la "fábrica de dólares"

Según el último relevamiento del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) las exportaciones del sector en el período enero-abril llegaron a $ 17.532,6 millones, lo que representa un incremento del 18% respecto del mismo período del año anterior.

Se suma a otro salto en las exportaciones sectoriales del 39,6% en 2021 versus el 2020. Los datos de abril también marcan una mejora del 18,6% en términos interanuales.

El incremento del primer cuatrimestre fue impulsado por el salto de 116% en las exportaciones del complejo triguero, que llegó a u$s 2.899,5 millones, mientras que el maíz sumó u$s 2.774,8 millones con un salto de 39%.

Por su parte, el complejo sojero alcanzó los u$s 5.967,2 millones, lo que determinó una caía de 13% en la comparación interanual.

Los tres cultivos integran el podio de principales exportaciones y expresan el 66% del total embarcado, en valores.

Qué pasó con el resto de los cultivos

Como contrapartida, uno de cada tres dólares que ingresan a la Argentina en concepto de exportaciones del sector agroindustrial es generado por la ganadería, la pesca y las economías regionales. Son 31 complejos agroindustriales con fuerte incidencia en las provincias y las economías regionales.

Así, la carne vacuna y el cuero anotó exportaciones por u$s 1177,1 millones (6,7% del total), mientras que la cebada aportó u$s 799 millones (4,6% de participación) y el sector pesquero alcanzó u$s 575 millones, con un 3,3% del total.

El girasol, por su parte, que en la actualidad está en un período "ventana" entre la cosecha y la nueva siembra, que arrancará bien entrada la primavera, exportó u$s 516,1 millones , con una participación de 2,9% del total.

Más lejos de los grandes números pero siempre aportando divisas al país, se ubican el complejo bovino-lácteo, que tiene una participación de 2,4% del total, con u$s 426 millones, mientras que el maní g eneró exportaciones por u$s 334,8 millones (1,9% de participación) y la industria vitivinícola u$s 298,6 millones (1,7%).

Peras y manzanas, en tanto, un clásico de las economías regionales, continúa exhibiendo la crítica situación que atraviesa el sector desde hace años. Se exportaron u$s 141 millones en los primeros cuatro meses del año, pero eso muestra una caída de 21,8% interanual en el período, que se sumó al 7,7% del año anterior.

Es una actividad con fuerte incidencia en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, el Valle Medio de Río Negro, que concentran el 80% de la producción nacional. También se producen en en el Valle de Uco (Mendoza), en 25 de Mayo (La Pampa) y el Valle del Tulum (San Juan).