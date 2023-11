"No hay gradualismo": Milei acelera el plan de ajuste, sin margen para dolarizar

" No hay lugar para el gradualismo . Si no avanzamos rápido con los cambios nos avecinamos a la mayor crisis de nuestra historia", dijo Javier Milei tras haber sido electo presidente, unas horas después de que Sergio Massa reconociera la derrota y anticipara una transición.

Su plan dolarizador, en tanto, deberá esperar. Los economistas advierten que escenario puede ser "caótico", como señaló un informe de la consultora 1816. Walter Morales, de Wise, coincidió en que no se vislumbra la posibilidad de dolarizar en el corto plazo.

Las cuentas que hacen los analistas destacan que las reservas del Banco Central son negativas por cerca de u$s 11.000 millones, mientras que hay unos u$s 45.000 millones de deuda comercial por importaciones de bienes y otros u$s 10.000 millones por servicios, a lo que se suman los vencimientos con el FMI del próximo año, con el que ahora habrá que sentarse a negociar.

En línea con la promesa de shock del libertario, Morales advirtió que lo primero es avanzar es el orden fiscal. Para pensar la dolarización "podría ser recién a partir de 2025 pero con un signo de pregunta de si alguna vez vamos a ir hacia allí".

En el Congreso, el de Milei será "un Gobierno de minoría y por eso el ajuste tiene que ser muy rápido porque sino van a tener problemas para implementarlo. Cuando asuma, tiene que aprovechar que tuvo muchos votos y que la gente lo apoya para hacer el ajuste".

Según Juan Llach, del IAE Business School, la fuente principal de divisas, la exportación de granos, seguirá siendo volátil. La obtención de divisas "deberían ser acompañadas con Vaca Muerta y el litio".

Para lidiar con "la pobreza del 50%" que remarcó Milei, el punto a atacar es la inflación, pero habrá que ver cómo encara la baja sin la dolarización. En tanto, "la evasión impositiva en la Argentina ha crecido sistemáticamente hasta cerca de un 50%, cercano al récord mundial". Para Llach puede ser algo positivo porque da lugar a una rebaja que pueda generar un blanqueo de la economía con tasas rebajadas.

Otro blanqueo, de capitales, permitiría obtener las divisas que el libertario necesita para su plan. " Milei dijo en campaña que va a perdonar a todos los argentinos que tienen dólares afuera . Eso requiere un blanqueo ejemplar, con un plan económico serio, bajando la inflación", enfatizó Morales.