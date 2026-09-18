Las compras que se realizan a través de Internet en el exterior volvieron a experimentar en agosto y suman cuatro los meses consecutivos de descenso, tras los cambios en el régimen de franquicias y la aplicación del IVA a determinados envíos.

En agosto ingresaron a Uruguay casi 135 mil paquetes comprados por Internet en el exterior, un 42% menos que en el mismo mes del año pasado, de acuerdo a los últimos datos de la Dirección Nacional de Aduanas.

La baja de las operaciones se produce de manera consecutiva desde mayo, cuando comenzaron a regir los cambios en la franquicia dispuestos por el Ministerio de Economía y Finanzas.

Desde entonces, las compras provenientes de países sin acuerdo comercial al respecto con Uruguay, como China, pasaron a pagar un IVA del 22%.

Con el sistema anterior, estaban permitidas tres compras al año con un valor máximo de 200 dólares cada una. Con ese requisito principal, la mercadería ingresaba a Uruguay desde cualquier origen sin pagar aranceles de importación.

Desde el 1º de mayo se mantuvo la cantidad anual permitida, pero el tope pasó a 800 dólares.

En el caso específico de las compras bajo franquicia, agosto cerró con 61.482 envíos, casi un 59% menos que un año atrás, de acuerdo a los datos de Aduanas. La cantidad diaria promedio fue de 1.983 frente a 4.820 de un año atrás.

En el acumulado de enero a agosto, sin embargo, se registraron más de 1,3 millones de compras bajo este régimen, un 0,95% más que en el mismo período de 2025.