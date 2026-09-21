En esta noticia S&P dejará de calcular el índice Merval

BYMA, el mayor de los mercados de valores de la Argentina, anunció ayer una alianza estratégica con MSCI, la firma que diseña y administra indicadores de inversión globales, que reemplazará la que actualmente mantiene con Standard & Poor’s. Este nuevo acuerdo implicará un rediseño de metodología y cálculo de los índices de mercado bursátil en la Argentina.

Según informó BYMA, sigla de Bolsas y Mercados Argentinos, MSCI tendrá a su cargo la administración y el cálculo de los principales índices accionarios del mercado local, “en un paso que consolida su evolución hacia las prácticas que rigen en las plazas financieras más desarrolladas del mundo”.

“MSCI administrará y calculará dos nuevos índices de referencia para el mercado de renta variable argentino: el Índice MSCI MERVAL y el Índice MSCI BYMA Argentina General, que reemplazarán a los actuales índices de referencia MERVAL e Índice General BYMA”, que comercialmente llevaban por denominación S&P MERVAL e Indice General BYMA.

S&P dejará de calcular el índice Merval

El lanzamiento del Índice MSCI MERVAL y del Índice MSCI BYMA Argentina General está previsto para el 19 de octubre. Sin embargo, los índices S&P MERVAL y S&P BYMA Argentina General serán calculados y difundidos por S&P DJI hasta el 16 de octubre de 2026, cuando empalmará con la metodología de cálculo y difusión de los índices propia de MSCI.

En las próximas semanas, BYMA se comprometió a “compartir el cronograma detallado de transición y la información que los participantes del mercado necesitarán antes de esa fecha”.

A nivel global, los indicadores de MSCI orientan inversiones con los distintos productos de calificación de mercados. En ese contexto es que la Argentina está buscando el modo en que se la firme reasigne la calificación en la que se encuentra desde 2024, cuando fue ubicada “standalone” (inclasificable), debajo de los niveles de frontera y emergente.

Inversores institucionales a nivel global dirigen sus carteras de acuerdo con estos índices. En el caso de la Argentina, MSCI si tiene estructurado un ETF (Exchange Traded Fund), el Global X MSCI Argentina ETF, replica acciones 19% de Mercado Libre, el 10% de ADR de YPF, 8% de Vista, 6% de Galicia, 5% de Pampa, y 4% de TGS y Macro.

Según la entidad, “alinear los índices de referencia de BYMA con la metodología global de MSCI brinda a los inversores locales e internacionales un marco estandarizado y ampliamente reconocido para el seguimiento de los instrumentos renta variable argentinos”, señalaron.

“La colaboración también fortalece el ecosistema de índices local de manera más amplia, creando una base para nuevos productos, soluciones e iniciativas a medida que el mercado argentino continúa desarrollándose y alineándose con los estándares internacionales”, concluyó el comunicado oficial.