La confianza de los productores agropecuarios argentinos alcanzó en noviembre y diciembre su nivel más alto desde julio de 2019, con un índice de 159 puntos según el Ag Barometer Austral que elabora la Universidad Austral.

El salto del 28% respecto a la medición anterior refleja un cambio de humor en el campo que combina factores climáticos, económicos y políticos.

El índice superó incluso el pico de 158 puntos registrado antes de las PASO de 2019, consolidándose como el valor más alto en la historia de esta medición.

Lo más llamativo es que tanto las condiciones presentes como las expectativas futuras escalaron a sus máximos niveles, algo poco habitual en un sector acostumbrado a convivir con incertidumbres estructurales.

El componente que más creció fue el índice de condiciones presentes, que pegó un salto del 43% al pasar de 87 a 124 puntos. Dentro de este indicador, la situación financiera de los productores alcanzó los 138 puntos, el mejor registro desde que comenzó la serie en 2018, mientras que las expectativas de inversión llegaron a 111 puntos.

Las expectativas de inversión en activos fijos se dispararon un 53% respecto a la medición anterior, escalando de 64 a 111 puntos. Es la segunda mejor marca en la historia de este índice, solo superada por enero de 2022 cuando llegó a 119 puntos, en plena euforia por los precios internacionales récord y con tasas de interés reales negativas que facilitaban cualquier proyecto.

Un 55% de los productores considera que este es un buen momento para invertir en maquinaria, tierras o hacienda, un porcentaje que solo fue superado en marzo de 2022.

Cuando se les pregunta en qué van a invertir, las prioridades quedan claras: la compra de tierras encabeza la lista con el 29% de las preferencias, seguida por tractores (27%), hacienda de cría (20%) e invernada (19%). Las sembradoras y cosechadoras completan el menú de opciones, cada una con el 17% de las menciones.

Así, la tierra vuelve a ser una inversión atractiva por su potencial de revalorización. Los campos argentinos de aptitud agrícola quedaron rezagados en valor frente a propiedades similares en Estados Unidos y Brasil durante los últimos años, no por cuestiones de calidad o productividad, sino por el contexto político y económico local: retenciones que achican los márgenes, controles cambiarios con brechas pronunciadas y un riesgo país elevado que encarece el costo del capital.

Sin embargo, hay una tensión entre el optimismo y la concreción. Un 38% de los productores reconoce que, aunque considera que es buen momento para invertir, no lo hará de inmediato. El principal freno son las tasas de interés: el 68% las señala como el mayor obstáculo para avanzar con las inversiones en activos fijos.

Las tasas reales positivas, muy por encima de la inflación esperada, complican la ecuación financiera de cualquier proyecto de inversión.

El apretón monetario previo a las elecciones de octubre, diseñado para evitar que la caída en la demanda de pesos se trasladara al dólar, llevó las tasas a niveles incompatibles con el financiamiento de actividades productivas.

A esto se suma que un 22% de los encuestados menciona la incertidumbre cambiaria como un impedimento para tomar créditos en dólares, una desconfianza que todavía no se disipó del todo pese a las recientes medidas sobre bandas cambiarias y acumulación de reservas.

Las ventas de maquinaria agrícola también pueden experimentar una recuperación importante si mejora la rentabilidad. El parque de equipos envejeció considerablemente y eso afecta la productividad y competitividad del agro argentino. Las ventas cayeron en 2023, 2024 y 2025 después del pico de 2022, pero existe correlación histórica entre buenos precios y renovación de maquinaria, lo que alimenta expectativas para 2026.

La ganadería aparece como otro destino clave para las inversiones, impulsada por precios que están cerca de sus máximos históricos. Los valores del ganado argentino son los más altos del Mercosur, una situación que beneficia al productor pero genera problemas de competitividad para la industria exportadora, especialmente frente a Brasil.

Sin embargo, todavía no se observa un proceso de recomposición de stocks con incremento de vientres: las faenas de hembras se mantienen elevadas y eso tendrá efectos negativos sobre la oferta en el corto plazo.

El índice de expectativas futuras también mostró un salto importante del 23%, pasando de 149 a 182 puntos. La mejora abarca tanto la situación financiera esperada de los productores en los próximos 12 meses (de 146 a 175 puntos) como las perspectivas para el sector agropecuario en su conjunto (de 121 a 175 puntos).

Este optimismo se alimenta de varios factores: una cosecha récord de trigo que sigue sorprendiendo, las buenas condiciones climáticas para la cosecha gruesa y los precios ganaderos excepcionales.

Desde lo político y macroeconómico también hay señales que los productores leen como positivas . Libre de las presiones electorales, el Gobierno puede encarar reformas estructurales para bajar el costo argentino sin recurrir a las devaluaciones permanentes que nunca tuvieron efecto positivo.

La nueva baja parcial de retenciones, aunque insuficiente, se interpreta como una señal de que el oficialismo irá cumpliendo su promesa de eliminar impuestos distorsivos a medida que consolide el superávit fiscal.

La evaluación del gobierno de Milei también quedó plasmada en los números: un 65% de los productores considera que el presidente ha satisfecho sus expectativas en sus dos primeros años de gestión, mientras que un 10% piensa que las superó y un 25% que quedó por debajo.

La aprobación se basa en logros macroeconómicos como la baja de la inflación, la unificación cambiaria y, desde lo filosófico, la no intervención en los mercados.

El caso del mercado ganadero es ilustrativo: los precios de la hacienda subieron muy por encima de la inflación en 2025 sin que el Gobierno metiera mano con restricciones a las exportaciones, cuotas o aumentos de retenciones.

A pesar del resultado de las elecciones legislativas de octubre de 2025, que reafirmaron el rumbo económico oficial, un 64% de los productores cree que la amenaza del populismo no está definitivamente alejada para 2027.

Es un número significativo que recuerda experiencias previas, en especial la de las legislativas de 2017 y las presidenciales de 2019, cuando se produjeron cambios bruscos en poco tiempo. Será un desafío del oficialismo consolidar y profundizar los logros económicos para que se reflejen en las urnas dentro de dos años.

El eventual tratado de libre comercio con Estados Unidos despierta un entusiasmo casi unánime: el 95% de los productores considera que será beneficioso para el complejo agroalimentario.

Pesa especialmente la posible ampliación de la cuota de exportación de carne vacuna a un mercado de alto poder adquisitivo, lo que permitiría reducir la dependencia del mercado chino, aunque han aparecido nuevos compradores importantes en el escenario internacional con impacto positivo en los precios.

La comercialización del trigo 2025/26, en tanto, muestra un panorama de espera estratégica.

Un 52% de los productores aún no fijó precios para la cosecha, y un 49% está apostando a que los valores mejoren en los próximos meses. Es una señal de que, pese al optimismo general y las estimaciones de una cosecha récord, en el campo siguen jugando con los tiempos para maximizar los ingresos, especialmente cuando hay abundancia de oferta que podría presionar los precios a la baja.

Cómo se construye el índice

El relevamiento se realizó sobre 404 productores con un valor bruto de producción superior a los 200.000 dólares anuales, estratificados por escala y actividad productiva. El índice se construye a partir de cinco preguntas fijas sobre situación financiera presente y futura, tanto individual como del sector en su conjunto, más las expectativas de inversión.