Ni China, ni Putin, ni Lula: un Milei recargado dijo que "no hará negocios con ningún comunista"

La entrevista de Javier Milei, con el periodista estadounidense Tucker Carlson salió a la luz. El libertario habló sobre la actualidad del país, la inflación, la ideología de género, el aborto, el cambio climático, su opinión sobre el Papa Francisco y cómo sería su relación con China en un eventual gobierno: "No voy a hacer negocios".

La entrevista se realizó en la cuenta personal del periodista (@TuckerCarlson), donde lo siguen más de 10 millones de personas y a través de la cual transmite sus informes desde abril de este año, tras ser despedido de Fox News cuando era el conductor del programa más visto de Estados Unidos.

Hace casi un mes, el candidato presidencial adelantó que si llega al gobierno no "hará pactos con comunistas". En aquella oportunidad, Milei argumentó que si quieren mantener un vinculo con Argentina tendría que ser mediante el sector privado: "Serán socios comerciales del sector privado. No hacemos pactos con comunistas".

Milei habló con Tucker Carlson y fue lapidario contra el Papa Francisco

¿Qué dijo sobre China, Lula y Putin, Milei con Tucker Carlson?

El economista volvió a ratificar como será la relación con los gobiernos de China, Brasil y Rusia ante un eventual gobierno.

"No sólo no voy a hacer negocios con China, sino con ningún comunista. Soy un defensor de la libertad, la paz y la democracia. Los comunistas y chinos, al igual que Putin y Lula, no entran ahí", sostuvo Milei.

"Nosotros queremos ser el faro moral del continente, los defensores de la libertad, la democracia, la diversidad y la paz. Nosotros desde el Estado no vamos a promover ningún tipo de acción con comunistas ni socialistas. Eso no quiere decir que los Argentinos no pueden comercializar con Rusia, China o Brasil, problema de ellos", explicó el candidato presidencial.

La entrevista completa de Milei con Tucker Carlson