En esta noticia En medio del incendio, Chubut apunta a Nación y denuncia recorte de fondos

La vicepresidenta Victoria Villarruel planteó este lunes endurecer las penas a quienes inicien los incendios en la Patagonia y reclamó más recursos y una mejor coordinación entre Nación y las Provincias, en un mensaje que reaviva la tensión con Javier Milei. “Nunca se debe escatimar en su cuidado y protección”, aseguró.

Así se refirió la titular del Senado desde sus redes sociales a los incendios que azotan a parte de Chubut. A través de una publicación, expresó que “nuestra Patagonia se incendia año tras año. Parques nacionales y tierras fiscales y privadas son arrasadas por el fuego iniciado con dolo, por negligencia o en forma fortuita”.

Tras afirmar que “todos los años se repite esta tragedia que nos duele a todos los argentinos”, anunció que propondrá a los senadores “la actualización del Código Penal para que se agraven las penas con cárcel efectiva para aquellos que inician el fuego”.

En ese marco, remarcó la necesidad de “una actualización más eficiente y asertiva en la coordinación entre el Estado Nacional y las provincias en el combate contra el fuego”.

“Sin distinción de nacionalidad, origen étnico o ideología, quien delinque debe responder. El artículo 41 de nuestra Constitución Nacional consagra el derecho a un ambiente sano para todos los habitantes así como la obligación a las autoridades de garantizarlo y restituirlo cuando éste resulta dañado”, desarrolló.

“Nuestra Patagonia es un bien de todos los argentinos y de las generaciones venideras y nunca se debe escatimar en su cuidado y protección”, concluyó Villarruel.

El mensaje de la vice ocurre en medio de versiones de que había solicitado un helicóptero para recorrer la zona y el Poder Ejecutivo se lo habría negado, aunque desde el entorno de la titular del Senado desmintieron ese pedido.

Mientras el fuego no cesa en el sur, crecen las acusaciones de incendios provocados y falta de respuesta del Gobierno nacional. Javier Milei ejecutó la mitad de la partida presupuestaria correspondiente a incendios y desde la provincia patagónica reclaman poner el trabajo conjunto con Nación por encima de sostener un “ahorro fiscal” .

Según reveló El Cronista, el Gobierno libertario ejecutó apenas el 50% de los fondos que les corresponden por ley. Cada cuartel de bomberos recibió $31 millones de los $66 millones previstos para el año pasado.

Tras reclamar en reiteradas oportunidades durante el segundo semestre de 2025, finalmente el Gobierno nacional sólo giró la mitad de los fondos que les corresponden por ley a las dependencias oficiales encargadas de apagar incendios y atender emergencias.

El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, aseguró que hace dos meses la provincia declaró la emergencia ígnea porque están atravesando la peor sequía desde 1965.

“Tenemos que contemplar lo extraordinario de este momento cuando algunos relativizan el cambio climático”, afirmó el chubutense en una radio, en contraposición a la política libertaria que niega el cambio climático.