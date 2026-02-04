Tras la confirmación del pedido de sesión para tratar el proyecto de modernización laboral, este miércoles se reunió la mesa política del gobierno de Javier Milei para ultimar los cambios que le harán al texto final del proyecto. En el Senado, los bloques están expectantes para recibir las definiciones y preparan reuniones a la tarde para fijar una postura.

La reunión fue convocada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y contó con la participación de la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, el asesor presidencial, Santiago Caputo, el ministro del Interior, Diego Santilli, el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la jefe de bloque del Senado, Patricia Bullrich.

La exministra de Seguridad encabezó ayer la reunión con los bloques aliados que le dio las certezas de que los votos están para que la semana que viene, el 11 de febrero, se apruebe la reforma laboral, y la idea es que le comunique a los funcionarios cómo viene el panorama de votación. “Si no creeríamos que tenemos los votos, no convocaríamos”, resumió ayer la senadora en ese sentido.

Las estimaciones rondan a un “95%” de acuerdo, pero con cuestiones a definir en torno al Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y la baja impositiva entorno a las alícuotas de Ganancias para las empresas, el punto de conflicto que se comió el debate laboral las últimas semanas. En Balcarce 50 aseguran que los cambios van a ser más bien superficiales y esperan tenerlos listos para antes del viernes.

Si bien desde la Casa Rosada dejaron en claro que el capítulo fiscal no se va a tocar y que están dispuestos a arriesgarse a que se caiga si es así, las últimas versiones que circularon asoman la posibilidad de que la reducción de las alícuotas del impuesto coparticipable se ate al crecimiento de la economía.

Los gobernadores todavía continúan analizando esas alternativas que bajaran: para ello, decidieron no asistir la reunión en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) prevista para este miércoles a pedido del ministro Santilli para cuidar la negociación. Los opositores, que buscaban una foto para presionar por el tema de Ganancias, terminaron suspendiéndola, debido a la ola de ausencias.

Además, “El Colo” se volverá a reunir con el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, a las 15 en la Casa Rosada. El funcionario ya había mantenido una bilateral con él en su provincia la semana pasada y, si bien se mostró predispuesto a aprobar cambios en la legislación laboral, en aquella reunión garantizó su apoyo.

Por caso, uno de sus alfiles, el correntino Eduardo Vischi, es uno de los que trabaja codo a codo con Bullrich la negociación en el Senado y también maneja la banca del senador Carlos “Camau” Espínola, por lo que su influencia en la Cámara alta es decisiva para construir la mayoría del oficialismo.

En este contexto, el peronismo todavía no sabe cómo abordar la negociación. Si bien ellos presentaron su propia propuesta de la reforma laboral, no hubo vocería en su defensa y, en cambio, se guardaron al silencio durante el mes de enero mientras afrontaban sus internas.

Este miércoles por la tarde realizarán una reunión de bloque por zoom para poner en común las distintas versiones que tienen sobre los cambios en la laboral y decidir cómo posicionarse.

No es una situación fácil para el líder José Mayans, ya que la semana pasada el vínculo del interbloque se volvió a tensiona con la jujeña Carolina Moisés, tras la suspensión del PJ que ordenó Cristina Fernández de Kirchner y, tal como contó este medio, la amenaza de ruptura sigue latente.

Ya de por sí, el bloque de seis senadores de Convicción Federal que responden a los gobernadores del “peronismo federal” como el catamarqueñeo Raúl Jalil, el salteño Gustavo Sáenz, el tucumano Osvaldo Jaldo y