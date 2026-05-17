El gobierno reconoció este sábado el impacto político de la última encuesta de Equipos Consultores, que muestra un incremento en la desaprobación de la gestión del presidente Yamandú Orsi. Desde Presidencia reconocen la señal de alerta y prometen acelerar la implementación de medidas sociales que, dijeron, deberán anclar mejor en la opinión. “Y lo son, porque los ciudadanos juzgan lo que ven de las políticas públicas”, afirmó el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, quien compartió la lectura de la vicepresidenta Carolina Cosse. Sánchez agregó que las expectativas ciudadanas son “superiores a las que estamos registrando hoy”, pero defendió la dirección del gobierno: “tenemos un rumbo que es bueno, lo que hay que hacer es profundizar en él”. Como respuesta a la encuesta, el Ejecutivo enfatizó que el presupuesto quinquenal contempla aumentos significativos en áreas prioritarias: la duplicación de fondos para vivienda, la expansión del sistema de becas y la ampliación a 40.000 beneficiarios del sistema de alimentación en la educación secundaria. “Tenemos que mostrar más lo que estamos haciendo, pero por sobre todas las cosas, hacer más cosas”, sostuvo Sánchez, que pidió “poner el pie en el acelerador” para que las transformaciones se asienten.