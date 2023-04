Rolo Figueroa rompió la hegemonía de 60 años del MPN pero el mensaje de las urnas va más allá

Histórico. El triunfo de Rolando ‘Rolo' Figueroa de alguna manera fue sorpresivo. Incluso los propios neuquinos repetían que siempre gana el Movimiento Popular Neuquino, que el aparato se impone. Hasta este domingo en que un hombre del propio riñón del partido de los Sapag, uno de los oficialismos más longevos en el poder de las provincias, rompió con esa hegemonía al obtener 36.66% frente a los 33.07% de Marcos Koopman. La diferencia, mínima, revela una grieta profunda.

El MPN fue el único partido provincial con 60 años de historia que superó todos los vaivenes de la política nacional acomodándose de un cambio a otro. Si Jorge Sapag pretende sostenerse en la mesa del poder deberá sentarse a negociar con el hijo pródigo.

También este resultado interpela al Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa que comanda Marcelo Rucci. Jugó fuerte y hubo presión a los trabajadores durante toda la última semana con la amenaza de que perderían derechos y el MPN no ganaba. El método no funcionó.

Eyectado de la pelea interna, Figueroa les clavó un puñal. Fue vicegobernador del actual gobernador Omar Gutiérrez y propuso un proyecto que ni siquiera se analizó. Fue por afuera y en ocho colectoras sumó a peronistas, macristas, al Movimiento Evita, etc. Se quejó de que no le dejaban contratar publicidad en la vía pública y llenó de militantes las esquinas. Donde no pegó afiches proyectó su nombre emulando luces de neón.

En el cierre de campaña, en la Plaza de las Banderas, bailó con su equipo de territorio y comunicación. Estaba esperanzado. Pero tampoco estaban en su entorno 100% seguros de un triunfo. Recién el sábado a la tarde, en una charla de sobremesa en un asado, se lo vio con expectativa de ganador.

Ahora a 'Rolo' se le suman amigos en público. El primero en subirse a su triunfo fue Horacio Rodríguez Larreta que aprovechó y elogió el sistema de boleta única electrónica que tanto conflicto le generó con sus amigos del PRO. También felicitó al triunfador.

El segundo fue Mauricio Macri: "Como nos mostraron los muchachos de la Selección en Qatar, estoy más convencido que nunca de que estamos ante un cambio de era", felicitó al ganador. En la previa, no se sacó una sola foto con Figueroa y le soltó la mano a Pablo Cervi, de Evolución UCR, que tuvo que pelear para que lo dejaran usar la sigla de Juntos por el Cambio.

Macri tiene razón: Neuquén cambió y dio una fuerte señal a toda la política. Cuidado: no necesariamente es una señal a favor de Juntos por el Cambio si se mira la dispersión de votos y el crecimiento de los libertarios . Tal vez sea la razón por la que el expresidente se bajó de una candidatura presidencial este año.

A la inversa de lo que ocurrió en Río Negro, hubo mayor participación empujando el cambio de signo político. Votó el 76.14% del padrón.





El mensaje de las urnas

Sin embargo, hay un mensaje en las urnas para absolutamente toda la dirigencia que tendrá que saber interpretarlo. Figueroa sólo obtuvo 8.68% de los votos con su lista Comunidad. El resto lo sumó con las colectoras. El PRO, que se atribuye ahora un espaldarazo, aportó 4.18% apenas un poco más que el Frente Grande con el Movimiento Evita que sacaron 3.03%. Las nueve colectoras se repartieron entre dos y cuatro puntos. Esa dispersión no le da un cheque en blanco, por el contrario lo obliga a negociar.

El MPN puro le dio a Koopman 18.17% de los 134.973 votos que sacó. Las nueve colectoras sumaron entre 1.19 y 2.94%. Lo mismo le pasó a Ramón Rioseco del Frente de Todos. Sin aliados no hubiera superado los 4.96%. Con las colectoras alcanzó el 12.64%.

Con la estrategia de ampliar su base la política tradicional escapó al efecto Javier Milei. Carlos Eguía, empresario periodístico, que representó a los libertarios con Cumplir llegó a 8.03%

Pablo Cervi, de Juntos por el Cambio, quedó apenas quinto, detrás de Eguía y con sólo 3.78%. La coalición nacional, que se rompió en este territorio, prefirió aportar a Figueroa y sus chances de ganador.

El mapa también da una compleja relación en la futura Legislatura provincial que quedará atomizada.