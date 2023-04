Neuquén va por el "dólar negro": de qué se trata y por qué divide a los candidatos

En la última semana el gobernador de Neuquén Omar Gutiérrez salió a hacer una fuerte campaña en respaldo a Marcos Koopman-Ana Pechen, los elegidos del clan Sapag para continuar con la hegemonía del Movimiento Popular Neuquino. También acompañó al intendente capitalino Mariano Gaidó, que busca su reelección y en parte define el panorama general, sin descuidar el interior y especialmente al electorado vinculado a la producción hidrocarburífera.

El último día de campaña Gutiérrez presentó el Campus Educativo Regional Edu.Neu, una iniciativa conjunta con el Sindicato de Petroleros Privados y la Mutual de Empleados y Petroleros Privados, donde acompañó a dos de los hombres más poderosos de la región, el secretario general Marcelo Rucci y el titular de la MEOPP, Guillermo Pereyra.

Seguimos promoviendo la economía del conocimiento y, por ello, me enorgullece la presentación del Campus Educativo Regional Edu.Neu; una iniciativa de la mutual y el @sindpetroleros. ¡Felicitaciones! #JuntosPodemosMás pic.twitter.com/OpvMSvaE4u — Omar Gutierrez (@OmarGutierrezOk) April 12, 2023

En ese marco pidió un dólar especial para el petróleo, con un discurso más provincializado de lo habitual frente al surgimiento de Rolando Figueroa, que rompió con el MPN y se lanzó en una alianza amplia con colectoras que incluyen desde el peronismo al PRO.

"La grieta nacional es un tsunami de inflación, recesión, desocupación y pobreza que genera problemas en todas las provincias del país" dijo esta última semana. El gobernador viene advirtiendo que otras fuerzas políticas tienen candidatos a dedo "de un kapanga de Buenos Aires". "¿Qué hubiera pasado si no se hubiera afianzado el Movimiento Popular Neuquino, Neuquén hubiese caído y hubiera quedado estancado en esta grieta que lo único que genera es pobreza, recisión e inflación", señaló.

"En los últimos 16 años el único recurso que se transformó en riqueza gracias al movimiento libre e independiente que es el MPN es Vaca Muerta, quieren venir a cosechar lo que no sembraron, de ninguna manera lo vamos a permitir", desafió en una charla con AM 550.

En la misma conversación y mientras el ministro de Economía lanzaba el dólar especial para las liquidaciones del agro, con la idea de incrementar las reservas del Tesoro, Gutiérrez salió a pedir una medida similar para la exportación de hidrocarburos.

"En Buenos Aires no se ponen de acuerdo en cómo enfrentan la brecha cambiaria. Ahora está el dólar soja y no es justo que para nosotros, que también generamos ingresos de divisas, nos queda un dólar a 200 con un recurso no renovable", remarcó. "Vaca Muerta evitó que el país estallara al generar u$u 20 mil millones en sustitución de importaciones de gas", continuó y subrayó que el sector es el único que genera divisas por sustitución de importaciones, por inversiones y por exportaciones es Vaca Muerta".

En los últimos días de la campaña, antes del arranque de la veda para estas elecciones 2023, El Cronista sondeó a los distintos candidatos a gobernador sobre su postura. Varios, incluso algunos de los más habladores, evitaron una definición. Nadie quiere correr riesgos, sobre todo en Neuquén donde la disputa es más peleada de lo habitual. Ni los libertarios hablaron en la recta final sobre el tema.

Marcos Koopmann, candidato a gobernador del MPN, pide el dólar petrolero con Gutiérrez

En el caso de Marcos Koompman es una obviedad. Uno de sus tres cierres tuvo lugar en la asamblea del gremio que nuclea a los petroleros y lleva como cabeza de la lista de diputados provinciales a Daniela Rucci, hija del titular del sindicato que nuclea a los trabajadores de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci. "Nosotros vamos a seguir reclamando ese dólar diferencial", respondieron a El Cronista en su equipo, seguros de que un triunfo les dará un plafón mayor para sentarse en la mesa de discusión nacional.

Desde el Frente de Todos Ramón Rioseco hizo eje en el debate en su último discurso. Dos días atrás reclamó rediscutir la renta petrolera. Con un discurso muy kirchnerista ("venimos a pedirles que se suban a un sueño", dijo con palabras de Néstor Kirchner).

El dirigente peronista de Cutral Có apuntó que el principal problema es la "asimetría que vivimos en Neuquén, una provincia que cree que está de fiesta y tiene super récord de producción de petróleo y en actividad económica, esa provincia rica que sale todos los días en todos los diarios y nos hemos constituidos en el faro para el futuro energético del mundo".

En su cierre de campaña, alertó: "La gente la ve pasar". Por lo que prometió, que si gana, "vamos a achicar eso, tenemos que venir a discutir para que esa riqueza le alcance a los neuquinos, a los docentes, a los trabajadores de un hospital, a los que no tienen empleo".

Para sumar recursos, en lugar de un dólar diferencial apuntó a la renta petrolera: "No tenemos que tener miedo de dar ese debate. Ningún candidato puso en discusión la renta petrolera. Es inaceptable una renta financiera del 12% y el 88% que se llevan las empresas". Además cuestionó el reparto de la coparticipación provincial y solicitó una distribución a favor de los municipios.

Un candidato pidió prudencia

Alberto Weretilneck se mostró cauto al hablar sobre un dólar diferencial

Del otro lado, en Río Negro, el candidato de Juntos Somos Río Negro, Alberto Weretilneck, se mostró más prudente.

El ex gobernador amplió su respaldo político con una alianza con una parte importante del PJ, La Cámpora y Nuevo Encuentro, y también con un sector de la UCR. Los temas trascendentales y los cambios profundos en el distrito promete discutirlos con ellos para llevar reclamos conjuntos al gobierno nacional. Fue cuidadoso al dar su opinión respecto al dólar petróleo.

"Son volúmenes inmensos y todos sabemos que el dólar específico se financia con emisión del Tesoro lo cual afecta el déficit público y la problemática que tiene el Tesoro. Por otro lado el petróleo se ajusta por el precio internacional. Habría que evaluarlo muy bien" indicó ante la consulta de El Cronista. Admitió, claro, que Río Negro necesita mayores ingresos y que "el petróleo y el gas van a ser centrales".

Conflictos salariales e inflación

Por otra parte y en medio de los diversos conflictos que aquejan a la actual gobernadora Arabela Carreras, que ocupó su candidatura cuando la Justicia frenó el intento de reelección de Weretilneck en 2019, los contextualizó en los efectos de la inflación y de la disputa electoral.

"La inflación genera una ansiedad y una preocupación que no se había dado. El último proceso inflacionario del 2000, para las personas que tenemos unos años más, es algo conocido. Para muchísimos que tienen menos de 40 años nunca vieron cómo su poder adquisitivo, su salario, le alcanzaba cada día menos" indicó mientras pidió a docentes, policías y al sector de la salud que "cuando pase la espuma electoral pudan discutir estos temas con el gobierno provincial".

"Los reclamos son legítimos. Con una inflación del 8% mensual cualquier dirigente gremial o cualquier trabajador lo que busca es que su salario no pierda contra la inflación. Lo que se discute es la manera de impulsar el conflicto" respondió en una entrevista con este diario tras

En este ciclo lectivo los docentes ya llevan trece días de paro, incluidos el jueves y viernes 13 y 14 de abril, en vísperas de la elección, y otro paro de 72 horas votado por el gremio Unter para la semana post elecciones.

A pesar de que la veda arrancó el sábado en Río Negro, los candidatos prefirieron cerrar con actos el jueves. En lugar de salir a la calle el viernes se refugiaron en entrevistas en todos los medios provinciales.

Los que salieron a la calle fueron los policías pensionados y activos que marcharon por la tarde en las calles de General Roca, donde es intendenta María Emilia Soria. Reclaman una actualización salarial para los 7000 integrantes de la fuerza.