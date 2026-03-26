El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, anunció que su provincia abrirá un proceso licitatorio para 15 grandes bloques “de gran envergadura” orientados a desarrollos “no convencionales”. El objetivo es estirar las fronteras de Vaca Muerta. El proceso se hará a través de la estatal Gas y Petróleo (GyP), una firma que -en varias ocasiones- se quedó con participaciones minoritarias de algunas bloques. Figueroa participó del evento “Vaca Muerta: CEOs & The Strategic Outlook”, dentro de CERAWeek, la conferencia energética más influyente del mundo que se desarrolla todos los años en Houston (Texas). Según sus palabras, la licitación arrancará el 19 de agosto. El evento texano —organizado por S&P Global— reúne a miles de ejecutivos, funcionarios y expertos y este año contó con la participación del gobernador de Neuquén, provincia que concentra la casi totalidad de formación de Vaca Muerta. Figueroa habló de un paquete de incentivos fiscales y garantías jurídicas diseñados para consolidar a la cuenca neuquina como un polo exportador de clase mundial, con especial foco en el Gas Natural Licuado (GNL). También adelantó que Neuquén está diseñando un esquema legal y tributario altamente competitivo frente a otros mercados globales. En ese sentido, confirmó que se aplicará una alícuota diferencial para las regalías del GNL, y remarcó que en la provincia ya representan menos de la mitad de lo que se tributa en Estados Unidos. El mandatario neuquino también anticipó que se busca establecer una tasa aún más baja específicamente para el metano y que no se cobrará el impuesto a los Ingresos Brutos sobre el gas antes de que se produzca el GNL, eliminando así trabas impositivas en la cadena de valor. El Gobierno nacional viene reclamando por la eliminación de Ingresos Brutos en varias provincias. A esto, se suma la garantía de que las exportaciones estarán gravadas a tasa cero. Para cerrar su exposición, el gobernador celebró el desembarco de nuevos jugadores internacionales, como la petrolera estadounidense Continental, que sale por primera vez de su país de origen para invertir directamente en la provincia.