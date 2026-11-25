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La Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF), entidad sindical mundial que representa a trabajadoras y trabajadores del transporte a través de sus organizaciones afiliadas, dirigió una nota a Victoria Villarruel, presidenta del Senado de la Nación.

En la misiva, expresó su preocupación tras conocer la sanción del proyecto de ley S-1844/26, en la versión presentada al pleno del Senado el 19 de noviembre de 2026, por sus efectos sobre el empleo, las condiciones de trabajo y la soberanía del país.

La política aprobada por la ITF a través de sus sindicatos afiliados defiende la preservación del cabotaje nacional, el respeto a las condiciones de trabajo locales y el derecho de la gente de mar argentina a tener oportunidades de empleo en su propio país. Toda embarcación que opere en el cabotaje marítimo o fluvial o en actividades costa afuera bajo jurisdicción argentina debe respetar los salarios, las condiciones de trabajo y las protecciones sociales más favorables garantizados por la legislación argentina y la negociación colectiva, cualquiera sea su pabellón o la nacionalidad de la tripulación. Las normas laborales internacionales aplicables a la navegación internacional establecen un piso mínimo. En las operaciones en aguas bajo jurisdicción argentina deben preservarse las condiciones nacionales más favorables.

“Mantener una marina mercante nacional es también una cuestión de soberanía. Una flota nacional con tripulaciones calificadas le permite a Argentina mantener rutas esenciales y asegurar el abastecimiento y la logística de los que depende la seguridad alimentaria y energética de su población. Si la apertura del mercado desplaza a buques y tripulaciones argentinos, la disponibilidad de embarcaciones y la continuidad de los servicios podrían quedar condicionadas a las decisiones comerciales de operadores extranjeros sobre qué rutas atender y cuánta capacidad ofrecer”, destacaron en la nota que lleva la rúbrica de Stephen Cotton, secretario general de la entidad internacional.

Riesgoso

Asimismo, destacaron que “ese riesgo es especialmente importante en un sector en el que muchos países apoyan a sus marinas mercantes con subsidios, incentivos fiscales y financiamiento público. Entre los propios vecinos de Argentina hay ejemplos importantes de políticas de protección de la flota y del empleo marítimo nacional. Si la apertura del mercado interno debilita la flota argentina, el país corre el riesgo de depender de servicios prestados por operadores que se benefician de las políticas de incentivo de otros países”.

A juicio de la ITF, “permitir que buques de distintos pabellones compitan por las mismas cargas nacionales bajo regímenes laborales diferentes abriría la puerta a una competencia basada en la reducción de salarios y protecciones sociales. Esto aumentaría la presión sobre el empleo y sobre las condiciones de trabajo conquistadas a lo largo de décadas de negociación colectiva en Argentina y en otros países”.

En este contexto, la ITF expresó su pleno apoyo a sus sindicatos afiliados de los sectores marítimo y de la navegación interior de Argentina en su defensa del cabotaje marítimo y fluvial con embarcaciones y trabajadores nacionales, de la capacidad del país para sostener su propia marina mercante y del derecho de los trabajadores a conservar las condiciones más favorables garantizadas por la legislación nacional y la negociación colectiva.