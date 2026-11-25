Corte de cintas para inaugurar el nuevo edificio para traslado y consolidación de las operaciones de courier de importación.

Aeropuertos Argentina Cargas inauguró el nuevo edificio para traslado y consolidación de las operaciones de courier de importación que funcionará como Terminal Única de Courier (TUC).

El proyecto amplía las superficies operativas y mejora los circuitos asociados al ingreso, tratamiento y egreso de mercadería con 10.000 m² de superficie cubierta para procesamiento y operaciones, dentro de un predio de 20.000 m² totales y con una inversión de u$s 21 millones.

El proyecto amplía las superficies operativas y mejora los circuitos asociados al ingreso, tratamiento y egreso de mercadería. Fuente: Aeropuertos Argentina Cargas

Además, se renovó la circulación exterior, con una nueva calle de salida para Correo Argentino y se planifica la ejecución de un nuevo pórtico de salida para importación, con el fin de ordenar los movimientos vehiculares que demanda la operación.

A través de esta nueva configuración, la Terminal Única de Courier ofrece espacios operativos flexibles que se ajustan a las necesidades de a una industria cambiante y en crecimiento.

Mayor volumen, nuevos servicios

Además de acompañar la demanda creciente, la nueva terminal contempla más espacios y comodidad para los operadores. Para ello incorpora 44 nuevas oficinas para couriers que operen grandes volúmenes de carga mensual, como también un centro de coworking, que permite acceder a un espacio para la gestión de carga de manera flexible, adaptándose a las necesidades de clientes que manejen volúmenes eventuales, estacionales o que presenten variaciones. Este esquema permitirá dar respuesta a todos los perfiles de couriers, incrementando la disponibilidad de espacio y generando un ambiente que promueve la sinergia y el networking.

Aeropuertos Argentina Cargas recibirá inversiones por más de u$s 34 millones entre 2027 y 2031. Fuente: Aeropuertos Argentina Cargas

La construcción de la TUC se suma al plan integral de obras que se está llevando adelante en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en conjunto con el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) que demandará una inversión de u$s 100 millones y que incluye los trabajos en la intersección de las pistas 17-35 y 11-29 recientemente finalizados sin afectar la operación del principal aeropuerto del país. El master plan tiene el objetivo de llevar a cabo mejoras tanto en el lado aire como en el lado tierra, además de nuevas instalaciones y servicios vinculados con la operación aeroportuaria, los pasajeros y la actividad de cargas.

La nueva terminal contempla más espacios y comodidad para los operadores. Fuente: Aeropuertos Argentina Cargas

En este contexto, Aeropuertos Argentina Cargas recibirá inversiones por más de u$s 34 millones entre 2027 y 2031, con nuevos proyectos que buscan agilizar las operaciones de carga aérea de los más de 11.000 importadores y exportadores que todos los años realizan operaciones logísticas en los aeropuertos de la compañía, conectando economías regionales con mercados globales.

Entre ellos, actualmente se están desarrollando obras en el sector de Perecederos de exportación, con una ampliación de un 50% de la superficie refrigerada, incorporando nuevas líneas de armado y equipamiento que elevan la capacidad de contenedores armados. A esto se suma la renovación integral del sistema de frío con nuevos chillers (cámaras de temperatura controlada para asegurar la cadena de frío) más eficientes, que mejoran la confiabilidad operativa y aseguran mayores estándares de calidad para la carga perecedera.

Con la apertura de la TUC y la ampliación del área de perecederos en el sector de exportación, Aeropuertos Argentina busca fortalecer la infraestructura destinada al movimiento de cargas y acompañar una operación más ordenada y eficiente, contribuyendo a mejorar los procesos vinculados con la logística aeroportuaria y el intercambio de bienes.

Con presencia

Aeropuertos Argentina Cargas es una unidad de negocios de Aeropuertos Argentina que brinda servicios de almacenamiento y logística integral a los agentes de comercio exterior que importan y exportan por vía aérea, así como también a operadores de carga general.

Su actividad principal es administrar las terminales de carga de los mayores aeropuertos internacionales de la República Argentina, almacenando en los depósitos fiscales la carga de importación y exportación mientras sus destinatarios realizan los trámites ante la Dirección General de Aduanas. También brindamos servicios a las compañías aéreas que allí operan.

Posee alta tecnología aplicada al tratamiento de las cargas y la permanente especialización y profesionalización de su personal, en un marco de seguridad controlada por los más modernos equipos y tecnología de CCTV, convirtiendo a Aeropuertos Argentina Cargas en una de las terminales de carga más modernas de América Latina.

Asimismo, tiene a disposición una cartera de servicios especializados que responden a los diferentes clientes e industrias, ofreciendo una integración vertical para facilitar los procesos operativos y generar valor en la cadena logística de los miembros del ecosistema

Presta servicios de logística integral para eventos de envergadura como competencias deportivas internacionales o recitales de música. Entre los operativos realizados en los últimos años, se destacan la recepción, el almacenaje y la estiba de los autos y equipos que participan anualmente del Rally Internacional de la República Argentina, WTCC, Moto GP, así como operaciones similares de los instrumentos y elementos de audio para grandes conciertos de artistas internacionales.

Aeropuertos Argentina Cargas tiene su sede central en el Aeropuerto Internacional Ezeiza y cuenta, además, con sucursales en Córdoba, Mendoza, Mar del Plata, Tucumán y también en el Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Aeropuertos Argentina nació en el año 1998 con el objetivo de desarrollar y operar terminales aéreas en el país, constituyéndose en uno de los mayores administradores privados del mundo con 35 aeropuertos en operación.

Hoy cuenta con más de 2.700 empleados que trabajan con el objetivo de cumplir con los más altos estándares internacionales de calidad en servicios y en seguridad, los 365 días del año. Es una de las 10 mejores empresas para trabajar en Argentina según el ranking de Great Place to Work, autoridad mundial en cultura organizacional.

Desde el inicio de la concesión realizó obras de gran envergadura y modernización en los principales aeropuertos del país, incorporando tecnología de última generación. Asimismo, contribuye con el desarrollo social, económico y cultural, convirtiéndose en un referente regional e internacional de la industria aeroportuaria. Su propósito es facilitar la conexión de personas, bienes y culturas para contribuir a un mundo mejor.

Aeropuertos Argentina es parte de Corporación América Airports, compañía que opera y administra 53 aeropuertos en 6 países: Argentina, Armenia, Brasil, Ecuador, Italia y Uruguay.