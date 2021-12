Navidad 2021: qué regalan los argentinos, dónde compran, cómo pagan y qué descuentos hay

La consultora Focus Market hizo un relevamiento sobre los regalos de los argentinos para Navidad 2021: qué regalan, dónde compran, cuál es el gasto promedio por persona; qué ofertas, promociones y descuentos hay; y cuáles son las expectativas de las ventas.

De acuerdo con la encuesta, que se realizó 7669 personas, la demanda marca la siguiente participación de rubros minoristas: 27% indumentaria, 25% juguetes, 12% bazar y regalos, 8% perfumería, 5% libros, 4% experiencia (cena navideña y spa, entre otras); 4% deportes, 3% calzados, 1% bijouterie, 2% telefonía, 2% flores, plantas y otros.

La proyección en lo que se refiere a las ventas navideñas, según Focus Market, es "muy positiva": hay perspectivas de crecimiento del 12% interanual.

Según un relevamiento elaborado por la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (FECOBA), sobre las expectativas de ventas navideñas 2021 , el 35% de las pymes cree que las ventas aumentarán levemente respecto del 2020; el 25 % espera que aumenten notablemente, y el 15% estima que bajarán.

En cuanto a los lugares de compra para esta Navidad, los centros comerciales a cielo abierto, de calles y avenidas, se llevan el 36% de preferencia y de participación en las compras navideñas, de acuerdo con el director de la consultora Damián Di Pace . "Luego, siguen los shoppings con 29% de participación, el comercio electrónico 19%, outlet 19%, supermercados 6% y tiendas de garaje 1%", completó.



Financiamiento

Al momento de pagar los regalos con tarjeta de crédito , los argentinos eligen en su mayoría la siguiente financiación : Ahora 12(35%), Ahora 6 (22%), Ahora 18 (18%); y Ahora 3 (el 15% de los casos).

Di Pace resaltó que pese a los intentos de recuperación vía paritaria, aumento de planes sociales y bonos, los argentinos necesitan recurrir a las tarjetas de crédito "con un aumento en su uso del casi 7% interanual para el mismo período en la previa a las fiestas".

"Es necesario financiar las compras porque con el ingreso corriente no alcanza. La proyección de gasto promedio por regalo es de $ 2970 ", precisó el director de Focus Market.

DESCUENTOS Y PROMOCIONEs

En lo que se refiere a las ofertas , desde la consultora plantearon que "El comercio electrónico también es una vidriera alternativa a la cual Papá Noel estará atento".

Desde el market place Mercado Libre, las ofertas online se ofrecen por rubros: juegos y juguetes hasta 40% off, celulares e informática hasta 20% off, mesa navideña hasta 40% off, gaming hasta 30% off; y deportes y fitness hasta 50% off, detallaron.