Moratoria pyme de AFIP: cuánto subieron las cuotas y cuál es el margen de alivio

La tasa de interés que pagan micro, pequeñas y medianas empresas que se sumaron a planes de pagos de la moratoria 2021/2022 llegaron a triplicarse desde la semana pasada, cuando venció el periodo de un año a tasa excepcionalmente baja. Si bien contadores advirtieron que muchas pymes no podrán hacer frente a las nuevas cuotas, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) descartó cambios, mientras busca suplir la pérdida de recaudación que provoca la sequía.

Desde el lunes 17, cuando inició el mes trece del plan de pagos de la Ley 27.653, las cuotas aumentaron en casi tres veces. Eso porque el programa de regularización de deudas impositivas preveía, una tasa del 1,5% mensual para el primer año y un ajuste según la tasa Badlar , a partir del segundo año. La tasa anual pasó así del 18% a una referencia variable que hoy es del 73%.

"Si bien la tasa Badlar para bancos privados del 70% es menor a la inflación anual actual, el problema es que las cuotas de los planes de pago se están prácticamente triplicando en sus valores y las empresas en esta situación de crisis tendrán problemas para poder cancelarlas", advirtió Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios.

César Litvin, CEO del estudio Lisicki, Litvin & Asociados, añadió: "Con esta inestabilidad económica, no todas las empresas tienen ese incremento en sus ingresos y este tipo de situaciones puede dejar a algunas en situación de caducidad de los planes". Si cae el plan, el fisco volverá a exigirle a la pyme los intereses y punitorios caídos, a partir del momento en que se incumpla con la moratoria.

Suba de tasas

La Badlar se encuentra 30 puntos por debajo de la inflación. Pero casi se duplicó en un año. Al inicio de la moratoria, rondaba los 40 puntos porcentuales. La suba de tasas con la que el Banco Central intentó mantener rendimientos cercanos a la inflación -requisito del Fondo Monetario Internacional- arrastró a estos esquemas de regularización de deudas.

Fuentes de AFIP indicaron que no habrá cambios en el plan, a no ser que el Congreso vote un nuevo plan de facilidades o que el Banco Central baje las tasas de interés. Quizás el dueño de una pyme no lo sabía, pero su contador sí sabía que, al inscribirse en la moratoria, esto podía pasar", justificaron.

Carlos Castagneto, titular de la AFIP.

De acuerdo con información oficial de fines de mayo del año pasado, poco después de que venciera el plazo de inscripción a la moratoria, unos 800.000 contribuyentes se anotaron en el plan de pagos. De ese universo, dijo la entonces titular de la AFIP Mercedes Marcó del Pont, el 70% eran pymes.

Sin embargo, no todas las mypymes están en la misma situación. Las cuotas de los planes de pagos más largos, de hasta 120 cuotas, son las que más se encarecen. Según Domínguez, la tasa de la moratoria a 10 años trepa 285% y el vencimiento mensual, para regularizar una deuda de $ 1,2 millones, pasó de $ 25.000 a abril de 2022 a $ 71.500 ahora. Un plan de 69 cuotas tuvo un incremento en su costo de 235%.

Algunos ejemplos de cómo impactará la suba de tasas en la moratoria pyme, según SDC Asesores Tributarios.

Sin margen

La AFIP intenta compensar la caída de la recaudación por la sequía en varios frentes. El más impactante fue la percepción del 26% a cuenta de IVA y Ganancias que deberán pagar las empresas importadoras, y que recién podrán computar como crédito fiscal a partir del noveno mes.

Desde abril, la AFIP también estableció percepciones a cuenta de IVA al comercio electrónico -del 1 al 8%. y al retail -de 1,5 a 3%- como una forma de marcar operaciones e intentar reducir la evasión en el impuesto a las ventas.

El fisco también se comprometió con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a acelerar el revalúo inmobiliario, al menos para mejorar la valuación de los inmuebles en el cómputo de los impuestos nacionales, como Bienes Personales.

Según la hoja de ruta que la AFIP le envió al organismo multilateral y que formó parte del último staff report, el vínculo de CUITs con partidas inmobiliarias ya se efectuó en un 75% en el área metropolitana y este año comenzarían a aplicarse las nuevas valuaciones en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Esto, independientemente de que las provincias avancen con las reformas en las valuaciones que les permitirían mejorar la recaudación de los impuestos provinciales.