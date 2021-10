Monotributo unificado: qué es, cómo se hace y para qué sirve

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) crearon conjuntamente el régimen del Monotributo Unificado, el cual busca beneficiar a más de un millón de pequeños contribuyentes de la Provincia de Buenos Aires.

Entre otras cosas, la implementación del monotributo unificado simplificará el cumplimiento de las obligaciones tributarias y reducirá la carga administrativa de las y los bonaerenses . Con su implementación, aquellos que se adhieran podrán abonar el monotributo e ingresos brutos en un sólo pago.

El anuncio de está nueva herramienta tuvo lugar el pasado mes de agosto en un acto presidido por el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont; y el director ejecutivo de la ARBA, Cristian Girard.

En dicho evento, Kicillof sostuvo: "Los y las monotributistas de la provincia tenían hasta ahora una doble carga de trabajo a la hora de cumplir con sus obligaciones impositivas, ya que debían efectuar dos pagos diferentes en jurisdicciones distintas".

Continuó: " Establecimos un régimen simplificado que facilitará la vida de los y las bonaerenses y nos permitirá también ampliar la base de contribuyentes . Logramos implementarlo en tiempo récord gracias a la colaboración entre la Nación y la Provincia, con el objetivo de simplificar los trámites a los inscriptos al monotributo, ampliar la base y mejorar la recaudación ".

Por su parte, Marcó del Pont aclaró que mediante el Monotributo Unificado "se agiliza el pago de las obligaciones nacionales y provinciales, y también se reduce la carga administrativa de las y los contribuyentes de la provincia ".

La directora de la AFIP también expresó que está herramienta se suma "a los distintos beneficios previstos en la ley de alivio fiscal para pequeños contribuyentes y los cambios en el impuesto a las Ganancias" - y sostuvo que - " las medidas del Gobierno buscan apuntalar la recuperación económica a través de la mejora de los ingresos de las trabajadoras y los trabajadores ".

QUÉ ES EL MONOTRIBUTO UNIFICADO Y PARA QUÉ SIRVE

El Monotributo Unificado es una herramienta que fue creada por la AFIP y ARBA con el fin de simplificar y unificar algunos trámites nacionales y provinciales, como por ejemplo el pago de impuestos .

Con el anuncio de está nueva herramienta, la Provincia de Buenos Aires logró poner a disposición de los y las monotributistas los beneficios a los que ya accedían las provincias de Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Rio Negro, San Juan y Salta.

En está línea, la herramienta del Monotributo Unificado permite abonar en un sólo pago el monotributo e ingresos brutos . El régimen comenzó a regir el pasado mes de septiembre, y quienes se hayan adherido o se adhieran podrán acceder a todos los beneficios.

Por otro lado, la implementación del sistema de Monotributo Unificado también tendrá como consecuencia una menor carga administrativa para las y los bonaerenses que, por ejemplo, utilizarán una única Constancia de Inscripción.

Los y las monotributistas que se adhieran al régimen conjunto de la AFIP y la ARBA también dejarán de presentar las declaraciones juradas mensuales y anuales de ingresos brutos y ya no se les practicarán retenciones ni percepciones por los movimientos que realicen en sus cuentas bancarias o en las operaciones con tarjetas de crédito .

CÓMO ADHERIRSE AL MONOTRIBUTO UNIFICADO

Acceder a la web de ARBA: arba.gov.ar/IBSimplificado y seleccionar "Adherite" Ingresar CUIT/CUIL/CDI, la Clave de Identificación Tributaria (CIT) y seleccionar "Adhesión" Seleccionar "Confirmo adhesión" La persona recibirá un correo electrónico con el resultado y una notificación al Domicilio Fiscal Electrónico (DFE) de ARBA

Deberán seguir los mismos pasos todos y todas las monotributistas de la Provincia de Buenos Aires que no tengan el alta en el impuesto a los Ingresos Brutos provincial. Quienes no estén inscriptos en el monotributo deberán primero darse de alta en monotributo.afip.gob.ar/Public/landing-monotributo.aspx y luego ingresar al sitio de ARBA para proceder con la adhesión. Sin embargo, fue detallado que no podrán adherirse las personas jurídicas.

ALGUNOS BENEFICIOS DEL MONOTRIBUTO UNIFICADO

Los y las monotributistas que estén adheridos no deberán presentar las declaraciones juradas mensuales y anuales en relación con los ingresos brutos

Para quienes estén adheridos, no se aplicarán retenciones en las cuentas bancarias ni en tarjetas de débito y crédito. Tampoco se aplicarán retenciones en compras a proveedores.

Se pagará una sola cuota mensual fija, de acuerdo con el monotributo nacional

LOS MEDIOS DE PAGO DEL MONOTRIBUTO UNIFICADO