Monotributo AFIP: los nuevos montos por categoría y los riesgos de la actualización

De cara al 2024, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) publicó, con actualización, los valores del régimen simplificado para el monotributo, es decir, los pequeños contribuyentes. Los cuales comenzarán a regir a partir del próximo domingo 1º de enero .

Pero el porcentaje en que decidió aumentar el organismo quedo lejos del alza de precios de la economía en los últimos meses. Desde enero hasta noviembre de 2023, según el reporte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la inflación acumulada fue de 148,2%, superior a la suba que planteo la AFIP.

Con de 110,90% para los parámetros de alquileres devengados y precio máximo unitario de venta y del impuesto a los Ingresos Brutos. Como así también para los montos de la cuota mensual a ingresar por cada una 11 de las categorías.

Así, integrarán la categoría A quienes realicen una actividad con tope de facturación anual de $ 2.108.288,01, por la cual deberán abonar de impuesto integrado $ 1.047,86. Mientras que sí es el total de impuestos más el Sistema Integral Provisional Argentino (SIPA) y Obra Social (OS) será $ 12.128,39. Para la B el valor tope será $ 3.133.941,63 y los conceptos a saldar $ 2.018,89 y $ 13.561,75 respectivamente.

A partir de la C , el límite de facturación quedará en $ 4.387.518,23 y se deberá pagar en caso de locación y prestación de servicios $ 3.452,09 o de ser venta de cosas muebles $ 3.190. En caso de que se abone, SIPA y OS será $ 15.503,51 y $ 15.241,42 respectivamente.

La D tendrá como techo $5.449.094,55 y se deberá pagar por impuesto integrado en caso de locación y prestación de servicios $ 5.671,23 o de ser venta de cosas muebles $ 5.239,75. En caso de que se abone SIPA y OS, será $ 19.497,94 y $ 19.066,46 respectivamente.

Para las categorías siguientes, los valores son: E tope $ 6.416.528,72, $ 10.787,67 por locación y prestación de servicios o $ 8.368,13 por venta de cosas muebles, con SIPA y OS $ 26.945,97 o $ 24.526,43 respectivamente; F tope $ 8.020.660,9, $ 14.840,88 o $ 10.926,38, con SIPA y OS $ 33.137,61 o $ 29.223,11; G tope $ 9.624.793,05, $18.878,58 o $ 13.623,24, con SIPA y OS $ 38.694,95 o $ 33.439,61: H tope $ 11.916.410,45, $ 43.150,91 o $ 33.442, 08, con SIPA y OS $ 66.111,51 o $ 56.402,68.

Ya para el caso de la categoría I el límite será $ 13.337.213,22 y el monto a pagar $ 53.938,71 por venta de cosa muebles o $ 81.121,96 en caso de SIPA y OS; J será $ 15.285.088,04 y el monto $ 63.385,73 o $ 93.619,47 respectivamente; y K será $ 16.957.968,71 y el monto $ 72.817,31 o $ 106.964,65.

El salto de monotributo a responsable inscripto

Para socio de Impuestos de Lisicki Litvin & Asociados, Fernando López Chiesa, la decisión por parte de la nueva administradora federal, Florencia Misrahi va a tener graves consecuencias. "El problema de la actualización es que, siempre, queda debajo de la inflación. Esto hace que la gente salga del monotributo para pasar a ser responsable inscripto por un costo alto", sostuvo.

A causa de no realizar la actualización correspondiente, las contribuyentes se ven obligados a cambiar su condición frente a la AFIP y con ello, tener que afrontar el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), Ganancias y autónomos. " Esa salida del monotributo a responsable inscripto hace que se incremente el costo entre seis y siete veces ", detalló.

Esta situación, según el Chiesa, lleva a que se implementen diferentes estrategias que promueven la economía informal. "Evitan salir del régimen de monotributo, no facturando o tratando de posponerla. En el caso de los comercios no cobrando con la tarjeta de débito o crédito, escondiendo o diciendo que el posnet no funciona", alertó.