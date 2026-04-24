Este viernes, 24 de abril de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la primera, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada. Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son: Soñar con La Pierna Mujer suele simbolizar atracción, feminidad y el impulso para avanzar. También puede hablar de apoyo, independencia y cómo te sostienes ante los demás. Si la pierna se ve fuerte indica confianza y progreso; si está herida sugiere obstáculos o vulnerabilidad. El contexto y la emoción del sueño afinan el significado personal. El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal. Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.