El oficialismo apura los tiempos y quiere sancionar la Ley Ómnibus antes de febrero

"Por ahora", el Gobierno no contempla extender el período de sesiones extraordinarias. Así lo reiteró esta mañana el vocero Presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa. De mantener esa postura, las chances de que la "Ley Ómnibus" sea sancionada antes del inicio de sesiones ordinarias (1 de marzo) son escasas, por no decir nulas. ¿Los motivos? No dan los tiempos para que sea ley antes del 31 de enero , tal cual anhela Javier Milei, sumado a que el oficialismo desperdició tiempo valioso en el arranque de la gestión.

Las expectativas que tiene el Gobierno de Javier Milei en torno al futuro de la Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos no se condice con los tiempos parlamentarios. Más allá de las intenciones del oficialismo de que la iniciativa sea convertida en ley antes del 31 de enero -día en que culmina el período de sesiones extraordinarias convocado por el Presidente- la realidad le juega en contra.

Los motivos son varios. Para comenzar, el gobierno desperdició tiempo valioso . Pese a que el propio Milei había augurado que al día siguiente de jurar como Presidente enviaría un paquete de leyes al Congreso. Pese a los pronunciamientos, la "Ley Ómnibus" desembarcó en Diputados recién el 27 de diciembre.

A esas más de dos semanas "desperdiciadas", se le sumó que recién este jueves se constituyeron las tres comisiones que se abocarán al tratamiento de la ley que reúne más de 600 artículos y que abarca temas de los más variados. En un mismo articulado se incluyen desde reformas tributarias hasta judiciales, pasando por capítulos vinculados con Educación, Energía o Salud.

Más allá de las intenciones de poner en marcha el debate en comisión, al menos hasta ahora, la agenda de la Cámara de Diputados permanece en blanco. Aunque, las expectativas del oficialismo son que la semana que viene asistan a un plenario de comisiones funcionarios del Poder Ejecutivo, para defender la letra chica del mega proyecto.

En el medio, tanto los bloques de la oposición como del propio oficialismo vienen dedicándose, desde hace varios días, a estudiar el proyecto que tiene más de 300 páginas. Para, en base a eso, formular consultas a los funcionarios, así como también, en el caso de las bancadas opositoras, proponer algunas modificaciones al texto.

El oficialismo apunta a que esta etapa de debate en comisión -que tendría una parte informativa y otra de discusión entre los diputados- culmine antes del 25 para llevar ese mismo día el tema al recinto. En otras palabras darle un tratamiento exprés en comisión. Por ahora, esa fecha que La Libertad Avanza se puso como objetivo parece una quimera.

Sobre todo si se tiene en cuenta que incluso la bancada más cercana al oficialismo, el PRO, tiene reparos en algunos puntos del proyecto de ley. A esto se le suma que el ministro del Interior, Guillermo Francos, reconoció que se le introducirán modificaciones al texto, tras su reunión con gobernadores por el capítulo de puertos.

Traba reglamentaria

Aun si ese cronograma se cumpliera a rajatabla, los tiempos no darían para que el proyecto de Milei sea ley antes del 31 de enero, tal cual pretende el Presidente, que acotó su convocatoria (de manera llamativa) hasta ese día.

¿El motivo? Si el Senado dictaminara el mismo 26 la media sanción de Diputados (difícil que suceda), el reglamento de la Cámara alta va a contramano de las expectativas del oficialismo. Es que para tratar el tema en el recinto, en el Senado (a diferencia de Diputados) deben pasar 7 días luego de la firma del dictamen.

Si La Libertad Avanza, con Victoria Villarruel a cabeza, quisiera acotar los tiempos, tiene una segunda opción: tratarlo "sobre tablas". Es decir, llevarlo al recinto sin cumplir con los plazos establecidos por el reglamento o sin firma alguna del dictamen.

Pero, para eso, requiere de la venia de los dos tercios de la Cámara alta. Esa alternativa parecería no ser una opción para la Vicepresidenta, que tiene apenas 7 senadores propios. Resulta difícil imaginar que Unión por la Patria, que tiene 33 de los 72 senadores le allane el camino para que, antes de que culmine marzo, la Ley Ómnibus sea sancionada.