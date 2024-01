Crece la tensión entre La Libertad Avanza y UP y se demora el debate sobre la Ley Ómnibus

Crece la tensión entre Unión por la Patria (UP) y La Libertad Avanza (LLA) en Diputados. Los tironeos entre el oficialismo y la principal bancada opositora registraron un nuevo capítulo : los libertarios se aprestan a constituir un puñado de comisiones clave sin contemplar al peronismo. Anoche, el jefe de la bancada, Germán Martínez, le envió una nota al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. UP pide "más diálogo, menos off the record".

Desde hace cerca de dos semanas el oficialismo viene "amagando" con la puesta en marcha la conformación de las comisiones por las que considera que deberá pasar el proyecto de ley denominado Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos , más conocido como la "Ley Ómnibus". En concreto, los libertarios apuntan a constituir las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales y Legislación General para que se aboquen a tratar la ley que reúne más de 600 artículos.

Pero lo cierto es que más allá de los anuncios que quedaron en la nada, en la bancada de la UCR aseguraron que recién ayer les pidieron los nombres de los diputados que proponen para cada uno de esos cuerpos de trabajo. Y el pedido fue de manera "informal". En Unión por la Patria, ese pedido, directamente, jamás llegó . O al menos así aseguran fuentes de ese espacio. En tanto, bloques como el PRO y la Coalición Cívica ya habían elevado los nombres hacia finales de diciembre.

Mientras tanto, el tiempo corre y el proyecto de ley que el oficialismo anhela tratar en el recinto de la Cámara de Diputados el 25 de enero sigue sin avanzar.

Es más, los diputados de LLA siguen estudiando la letra chica del texto: ayer por la tarde recibieron, en una reunión a puertas cerradas que se celebró en el Palacio del Congreso, a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien se dedicó a responder las consultas de los legisladores.

Como fuere, anoche, pasadas las 21, algunos diputados comenzaron a enterarse por WhatsApp que este jueves se constituirán y elegirán las autoridades de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Relaciones Exteriores, Asuntos Constitucionales, Legislación General y Juicio Político .

Pero lo cierto es que, más allá del dato que comenzó a difundirse de manera informal, al menos al cierre de esta nota, no había Resolución de Presidencia designando a los miembros de cada comisión y algunos bloques, como Unión por la Patria, al que le corresponde el 40% de las bancas de cada comisión seguía sin haber enviado los nombres.

Las intenciones de LLA serían, según pudo saber El Cronista, conformar las comisiones con la mitad más uno de los presentes, es decir, avanzar en esa instancia a espaldas de Unión por la Patria.

La dura respuesta de UP

Luego de que la bancada de Unión por la Patria se enterara por trascendidos que este jueves se conformarían las comisiones, el jefe de bloque, Germán Martínez, le envió una nota al presidente de la Cámara, Marín Menem, en la que le solicitaron una reunión "urgente" de presidentes de bloque "para saber de qué manera quieren tratar la ‘Ley Ómnibus'".

"No conocemos a qué comisiones se girará; cómo se integrarán las mismas; y con qué posible cronograma" , difundió el bloque de UP en su cuenta oficial de Twitter, en la que se hizo pública la nota. Y remató: "Más diálogo, menos off the record".

El jefe de Unión por la Patria consideró "imprescindible" conocer a qué comisiones tiene en mente girar la "Ley Ómnibus". Mientras que La Libertad Avanza pretender que sea tratada en apenas tres comisiones: Presupuesto y Hacienda; Legislación General y Asuntos Constitucionales, por la cantidad de temas que aborda el proyecto, debería ser girada a unos 25 cuerpos de trabajo.

Solicitamos #urgente una reunión de presidentes de bloque para saber de qué manera quieren tratar la "Ley Ómnibus" en @DiputadosAR.



No conocemos a qué comisiones se girará; cómo se integrarán las mismas; y con qué posible cronograma.



Más diálogo, menos off the record. pic.twitter.com/qL7Vm6mU10 — Diputados UP (@Diputados_UxP) January 3, 2024

Martínez también solicitó que se haga explícito el número de bancas que le corresponde a cada bloque en las comisiones. Luego de que en la sesión preparatoria del 7 de diciembre se aprobara en el recinto que estas se conformarían de forma proporcional -por sistema D'Hondt- y por bloque, Unión por la Patria viene alertando que LLA busca perjudicarlos en el reparto de bancas.

Esa discusión se extiende a la conformación de la Bicameral que debe tratar los DNU. El peronismo también asegura que los libertarios quieren hacerse de una banca que les pertenece. A diferencia del Senado, que ya elevó los nombres de los 8 miembros de ese ámbito de trabajo, en Diputados sigue frenado.

Mientras siguen los tironeos por las comisiones, el oficialismo demora otra semana el arranque del debate de la Ley Ómnibus.