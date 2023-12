Victoria Villarruel pone en marcha el Senado y eleva los nombres para la comisión bicameral de DNU

La titular del Senado, Victoria Villarruel, se diferencia de su par en Diputados, Martín Menem, y se prepara para poner en marcha la cámara que lidera. Esta tarde se conocieron los nombres de los senadores que integrarán la Comisión Bicameral de DNU así como también se oficializaron los nombres de siete comisiones que comenzarán a trabajar la semana que viene o que deberán debatir la Ley Ómnibus, una vez que sea aprobada en la Cámara baja. El dato es que en los decretos de esas siete comisiones no figuran los nombres de ningún senador de Unión por la Patria. Hay versiones encontradas.

En Diputados siguen las indefiniciones en torno a los nombres de los integrantes de las cuatro comisiones que ayer jueves las autoridades de La Libertad Avanza, con Martín Menem a la cabeza, se aprestaban a conformar. Tenían en el radar constituir los cuatro cuerpos de trabajo a los que aspiran acotar el tratamiento de la "Ley Ómnibus".

Pero lo cierto es que siguen los tironeos con Unión por la Patria en torno al número de bancas que les corresponde a cada bloque. Misma suerte corre la elevación de los nombres de los 8 diputados que deberían integrar nada menos que la comisión que deberá tratar el Mega DNU que modifica más de 300 leyes. Allí UP y LLA no se ponen de acuerdo en torno al criterio de conformación de la misma.

En contraposición a las indefiniciones de la Cámara de Diputados, en el Senado Victoria Villarruel pisó el acelerador. En la tarde de ayer se conoció que la semana que viene se constituirán una serie de comisiones, que a futuro deberían tratar la Ley Ómnibus. Pero además, algunas de ellas comenzarán a trabajar este mismo miércoles.

Por caso, las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Presupuesto y Hacienda comenzarán el debate en comisión de una serie de convenios bilaterales para la eliminación de doble imposición. Además, las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales comenzarán tratar el proyecto de Boleta Única de Papel que ya tiene media sanción.

Tras conocerse la agenda de la semana que viene, esta tarde, Villarruel firmó los decretos de las comisiones que se constituirán la semana que viene, en los que se detallan los nombres de los integrantes de las siguientes comisiones: Presupuesto y Hacienda; Relaciones Exteriores y Culto; Asuntos Constitucionales y de Justicia; Asuntos Penales; Acuerdos; Legislación General y Asuntos Administrativos y Municipales.

Lo llamativo es que en todos los decretos el interbloque Unión por la Patria está ausente. Es decir, no figura el nombre de ningún senador de la bancada que lidera José Mayans. Sobre este punto, hay versiones encontradas.

Mientras que altas fuentes de ese espacio aseguran que UP "no les mandaron la nota para que integren las comisiones", en La Libertad Avanza aseguran que Unión por la Patria "todavía no mandó los nombres". "Desde el viernes (pasado) se los estamos diciendo", le dijeron a El Cronista. Pero aclaran que "habrá un decreto complementario apenas los manden".

¿Quiénes conformarán la comisión bicameral?

También esta tarde, se conoció el decreto con los nombres de los ocho senadores que formarán parte de la bicameral de DNU.

Luego de que todas las bancadas representadas en el Senado se unificarán en un único "grupo de bloques", dejando en minoría a Unión por la Patria, este espacio tendrá apenas tres senadores (y no cuatro).

Ellos son: Mariano Recalde, Anabel Fernández Sagasti y María Teresa González. La bancada consideraba que le correspondían cuatro lugares, por lo que también elevó el nombre de la neuquina Silvia Sapag, que fue dejada afuera por Villarruel.

El resto de los integrantes de la comisión son: Juan Carlos Pagotto (La Libertad Avanza), Víctor Zimmermann (UCR), Luis Juez (Frente PRO), Juan Carlos Romero (Cambio Federal) y Carlos Espínola (Unidad Federal).