Misión del FMI: qué preguntaron sus técnicos y las respuestas de Caputo

La misión del FMI termina su periplo por Buenos Aires, y continúa con las negociaciones por un nuevo acuerdo con el Gobierno argentino. Tras diálogos con el Banco Central y funcionarios de Economía, la expectativa en el Poder Ejecutivo sigue siendo positiva.

Aunque el súper peso y el bajo nivel de reservas preocupan al mercado, cada vez son más los economistas que consideran el entendimiento con el FMI como algo muy factible.

Las precisiones sobre el nuevo acuerdo llegaron desde Davos, cuando el presidente Javier Milei dijo que no solo buscaba fondos frescos, en torno a u$s 10.000 millones, sino que también aspiraba a revisar el esquema de vencimientos.

Los pagos de capital al organismo comenzarían a partir de 2026, período para el cual el Gobierno espera ya haber salido del cepo , elemento que se encuentra sobre la mesa de negociación.

"Todo viene muy bien encaminado. Si hace un año, el Gobierno le hubiera dicho al FMI que iba a lograr un 10% de lo alcanzado en materia fiscal, ordenamiento monetario y otros indicadores, quizás no le hubieran creído. Pero este Gobierno ofreció y cumplió las metas del FMI. Hay muy buena receptividad por parte del FMI para apoyar en este camino", según Aldo Abram, director de la Fundación Libertad y Progreso.

Los encuentros, que comenzaron el miércoles, son de los "equipos técnicos del Ministerio de Economía" junto al staff del organismo, según sostuvieron fuentes oficiales.

"Como dijo Kristalina (Georgieva titular del FMI), el Fondo está muy impresionado con los resultados del programa y están dispuestos a seguir apoyando" expresó el ministro de Economía

Las declaraciones de Caputo, en medio de las negociaciones por fondos extra que superarían los u$s 10.000 millones, ratifican una tendencia que había comenzado en la negociación que impulsó el exministro de Economía, Martín Guzmán. El 'ownership' del programa: una manera de explicar que no se trata de una imposición del organismo .

Milei sostuvo que la salida del cepo está sujeta al caudal y plazo en el que se consigan los fondos. "La salida del cepo no está en discusión, lo que no puedo plantear es la salida si no sé de cuánto dinero estamos hablando, y del cómo, porque también tengo que calzar los flujos del fondo, la clave está ahí", dijo Milei y agregó: "No es lo mismo si recibo todo cash o si lo recibo en cuotas".

Caputo iba a sentarse junto a Milei en Davos. Pero anticipó su regreso a Buenos Aires. Los justificó como "trabajo entre la misión del Fondo, la licitación por adhesión y medidas desde la Secretaría de Comercio". La baja en los derechos de exportación a los productos agropecuarios parece que también incidió en esta decisión.

Tareas pendientes

Del anterior acuerdo quedaron pendientes las revisiones técnicas nueve y diez, que se espera que sean unificadas con las nuevas condiciones que se desprenderán del acuerdo que buscan firmar las partes.

Lo que sí se sabe es que el Gobierno sobre cumplió la meta fiscal al conseguir el superávit en el primer año de gestión.

Está también el interrogante sobre qué tipo de acuerdo buscarán suscribir las partes. Existen dos escenarios de mayor posibilidad: por un lado, un Stand By Agreement, y por el otro, un acuerdo de facilidades extendidas.

En el primer caso, sería un acuerdo con vencimientos a menor plazo, como el que consiguió Mauricio Macri en 2018.

El segundo esquema consiste en mayores plazos de vencimientos, como el que renegoció el exministro de Economía, Martín Guzmán, con el que empujó los vencimientos para 2026 y los prolongó por 10 años.

Es esperable que las partes se vuelquen a un acuerdo de facilidades extendidas, ya que ofrece mayores plazos.

"No le pedirán más"

El acuerdo con el FMI será "relativamente fácil", según Claudio Loser, ex director regional del organismo multilateral. "La parte macro, fiscal, monetaria y balanza de pagos, con alguna discusión por reservas, no van a ser un problema. El FMI no va a pedir más de lo que Milei hace", explicó.

"La salida del cepo se puede hacer por etapas o ir hacia la unificación cambiaria directo, como hizo el gobierno de Macri. Son diferentes formas de hacerlo. Creo que pronto van a estar dadas las condiciones para salir del cepo . Está claro que el Gobierno quiere ordenar la situación del Tesoro y el Central, para solucionar la deuda y tener mayor liquidez. Pero eso no me preocuparía. El Banco Central va a seguir comprando dólares con unificación cambiaria o no". detalla Abram.

"Dado que la macro está tan fuerte, el tipo de cambio es algo negociable. Es muy delicado, pero dado todo lo demás, el FMI puede dejarlo así, al menos por ahora", según Loser, que participó de muchas negociaciones