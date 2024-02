Milei ya decidió qué hacer con el impuesto PAIS y advierte a las provincias sobre el ajuste

Mientras Javier Milei mantenía las primeras actividades de su viaje a Israel, el pleno Cámara de Diputados reanudaba la sesión por la ley ómnibus, la cual estaba enfocada en la votación en particular de cada uno de los artículos del proyecto de ley. En el bloque de La Libertad Avanza todavía impera la incertidumbre acerca de cómo será el pronunciamiento en artículos que el Gobierno considera clave.

En la previa de la sesión, el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem y el ministro del Interior Guillermo Francos se encontraban en el Palacio del Congreso reunidos para avanzar con las negociaciones sobre aspectos claves. La bancada de La Libertad Avanza juntó antes a sus legisladores y también tuvo encuentros con el resto de los espacios llamados dialoguistas con el objetivo en la discusión en particular.

En tanto, fuentes oficiales de Casa Rosada remarcaban que las negociaciones formales ya se habían acabado y que el oficialismo se mantenía "firme con la posición de cada uno de los artículos tal y cómo fueron debatidos" puertas adentro y en el propio recinto, dejando en claro que los apartados sobre empresas puestas a privatización y de facultades delegadas no podían continuar siendo modificadas.

"El Gobierno ya cedió todo lo que podía y tomó las recomendaciones de los bloques, ahora hay que votar", afirmaban desde Balcarce 50 durante la jornada de hoy. En tanto, el vocero presidencial Manuel Adorni instó en su habitual conferencia de prensa "a todos los legisladores a actuar con la mayor de las celeridades en virtud de lo que marcamos siempre, una Argentina empobrecida y una Argentina que necesita respuestas por parte de la política".



El proyecto de Ley Bases ingresó a la Cámara de Diputados con un total de 664 artículos más anexos. Pero el proceso de debate, negociación y depuración con los bloques opositores que tienen los votos que necesita el oficialismo para la media sanción produjo que ese número se redujera a cerca de 380. El número era impreciso porque hasta momentos antes del inicio de la sesión todavía había dudas sobre cómo era el documento que se pondría a votación .

Durante el fin de semana, los especialistas parlamentarios del bloque oficialista debieron reescribir el dictamen de mayoría que habían llevado a sesionar producto de los artículos que fueron derogados.

Asimismo, las negociaciones con los legisladores de la UCR y Hacemos Coalición Federal continuaba por aspectos que el oficialismo considera "vitales": las privatizaciones de las empresas públicas, la contracción de deuda en moneda extranjera sin autorización del Congreso y las facultades delegadas, por decir algunos. Por el lado del PRO confiaban en que "hoy se avance lo máximo posible" y que el bloque votaría en favor todo lo posible.

Qué pasa con el impuesto PAIS y qué quiere Milei

En tanto, desde la oposición también se moviliza el pedido para que el 30% del impuesto PAIS pueda ser coparticipado para que las provincias puedan recuperar los fondos que vienen de tributos nacionales, los cuales fueron perdidos a raíz de la reforma del impuesto de Ganancias aprobado el año pasado. La urgencia por la que pasan los gobernadores en las últimas semanas hizo que el pedido desde esos distritos a sus diputados se acentuara con el pasar de los días.

La relación entre el Gobierno y las provincias fue en declive en los últimos días. Desde Casa de Gobierno se impartió la directiva de no incluir ninguna medida dentro del debate parlamentario que agregue o modifique alguna política fiscal y que pueda beneficiar a los gobernadores .

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció semanas atrás la baja de la reforma fiscal.

Si bien Milei había incluido un extenso capítulo de esa materia con una moratoria, reforma en el impuesto PAIS, la movilidad jubilatoria y una suba mayoritaria de retenciones; los especialistas económicos del Gobierno retrotrajeron la misma producto de las fricciones que se habían generado con la oposición. Como factor decisivo, los indicadores de recaudación que manejan desde Casa Rosada son mejores a lo esperado, por lo que tampoco perciben el apuro de acelerar estas reformas.

"Antes Nación tenía déficit mientras las provincias tenían cuentas superavitarias, eso cambió. El ajuste ahora lo van a tener que pagar las provincias", se escucha decir en los pasillos de Balcarce 50.

Desde hace días que el Gobierno se mantiene firme en que el impuesto PAIS no se va a coparticipar. Aluden a que no tiene sentido hacerlo porque prevén levantar el cepo cambiario entre abril y mayo, con plazo máximo hasta junio. Cerca de Milei no perciben que sea un acto de renuencia para con los gobernadores, sino que es un tributo que sobre la cual el mandatario tiene "convicción" de que hay que eliminar.

El futuro incierto de la ley ómnibus

En tanto, Nación les prometió a los gobernadores que se comprometen a realizar un pacto fiscal con eliminación de impuestos y promesas de mayores fondos a partir de que se termine la discusión de la ley ómnibus en el Congreso. Se espera que esta semana finalice el tratamiento parlamentario en la cámara baja y recién a comienzos de la próxima se darán las discusiones en comisiones en el Senado. Ante esta situación, Milei deberá prorrogar las sesiones extraordinarias hasta antes del 1 de marzo, cuando comienzan las ordinarias.

El dilema que se plantea ahora es qué puede pasar en la cámara alta. Si los gobernadores son influyentes para con los diputados, ese poder aumenta considerablemente cuando se trata de los senadores , sobre los cuales tiene mayor poder de decisión sobre el armado de las listas y los cupos para entrar al Congreso son menores.

El Gobierno espera un plazo mínimo de dos días para que los Diputados puedan votar todos los artículos de la ley.

El mayor temor del oficialismo es que los mandatarios provinciales vuelvan a influir sobre modificaciones en el texto que se apruebe en Diputados. Esto forzará a que el texto completo deba volver a la cámara de origen y que se precisen dos tercios de las bancas para aprobar el proyecto de la media sanción, algo que el oficialismo no tiene.

Por el momento, el Gobierno juega con los apuros de sacar las reformas con rapidez producto de la degradación de capital político que está produciendo los enfrentamientos que Milei generó con sus declaraciones a diferentes sectores de la oposición. Asimismo, hay una urgencia por mostrar resultados en el marco de un ajuste de subsidios que ya tuvo impacto en las tarifas de la electricidad, el gas y el transporte público.

Los gobernadores también precisan que el tratamiento de la ley ómnibus se agilice para que se puedan encontrar alternativas para reponer fondos para sus provincias. El malestar entre ambas partes se prevé in crescendo si es que alguna de las dos partes no cede.