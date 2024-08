Milei y Macri volvieron a reunirse a solas tras el desplante de PRO en el Congreso

El presidente, Javier Milei, y el titular del PRO, Mauricio Macri, se juntaron a cenar el miércoles por la noche en la Quinta de Olivos. Según comentaron fuentes al tanto del encuentro, la charla se dio en muy buenos términos y el vínculo entre ambos dirigentes se mantiene estable pese al posicionamiento del partido amarillo en contra del financiamiento extraordinario de la SIDE -solo unas horas antes- y a favor de la reforma de la movilidad jubilatoria hoy. Ambas acciones van en contra de lo que quería el oficialismo.

El encuentro confirmado a El Cronista se dio horas después de que la gran mayoría del bloque PRO en Diputados contribuyera ayer al rechazo de los $ 100.000 millones en fondos reservados para la Secretaría de Inteligencia del Estado. El Decreto 656/24 -aún vigente- fue impulsado a pedido del asesor presidencial, Santiago Caputo, integrante de la mesa chica del Presidente junto a Karina Milei.

" Este no es el cambio ", así se titulaba el comunicado que sacó el PRO ayer a la tarde luego de votar en contra de ese financiamiento. Aunque la idea era que el bloque presidido por Cristian Ritondo no diera quórum, diputados de ese grupo comentaron que " Mauricio llamó cinco minutos antes de la sesión para que se votara en contra ". Un gesto para marcar oposición al Gobierno en ese punto particular, porque de cualquier manera el proyecto ya reunía los suficientes votos para ser rechazado.

Nota en desarrollo.