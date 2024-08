Tras el escándalo por la SIDE, sigue la disputa de Milei y los Macri: ahora, en la Corte y por la coparticipación

Luego del escándalo en el bloque libertario tras la derrota en la Cámara de Diputados en la votación por el DNU de Javier Milei sobre los fondos reservados de la SIDE, la disputa entre el Presidente e integrantes de la familia Macri siguió este jueves en la Corte Suprema de Justicia.

En esta ocasión fue por el reclamo del Gobierno porteño a la Nación por el dinero de la coparticipación que el gobierno de Alberto Fernández le quitó a la Ciudad de Buenos Aires.

En este sentido, fuentes del Ministerio de Economía le confiaron a El Cronista que "en la audiencia con el Gobierno de la Ciudad quedó claro que la Nación sí está cumpliendo con el fallo de la Corte (2,95% de la coparticipación)".

Y agregaron: "Aunque parezca una paradoja, la queja de la Ciudad es que la Nación lo paga semanalmente por adelantado en lugar de por goteo diario".

A su vez, durante la reunión en la sede del máximo tribunal del país los representantes del gobierno de Milei manifestaron su desacuerdo con el cálculo del 2,95%, ya que sostiene que ese porcentaje debería ser sustancialmente menor.

"En conclusión, la Nación está cumpliendo con el fallo de la Corte a pesar de que sus propios cálculos difieren con los del fallo. Y hay que destacar que ésta fue una audiencia informativa, no para ponerse de acuerdo", enfatizaron los miembros del Palacio de Hacienda consultados.

Por su parte, el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri señaló que "agradezco la convocatoria para tratar de encontrar una solución a este conflicto que tenemos con Nación, pero no hubo acuerdo".

En esta misma línea, el primo del expresidente Mauricio Macri añadió: "Nosotros seguimos reclamando que el Gobierno Nacional cumpla con la cautelar. Cumplir con los fallos, con las órdenes de la Corte, es central y hace al espíritu de la República, de la independencia de poderes. Así que en ese sentido me preocupa. Obviamente hay una voluntad del Gobierno Nacional al hacer estos giros, pero que no cumple con el fondo de la cuestión que es cumplir los fallos de la Corte".

Jorge Macri explicó que "la Corte nos dio diez días a las partes para que el Gobierno Nacional argumente por qué no está cumpliendo con el punto dos de la cautelar que define cómo se debe pagar, no sólo el monto sino el cómo. Y nosotros seguramente haremos un escrito explicando por qué es tan importante respetar las autonomías, el federalismo y la República. No podemos estar a tiro de decreto del giro de fondos que no pueden ser discrecionales porque hacen a la estabilidad de un mecanismo federal y republicano".

Y detalló: "Este es un tema que se viene discutiendo hace tiempo, que tiene sus complicaciones y complejidades. Es un tema de una magnitud relevante. No estamos discutiendo solamente dinero, sino el por qué es importante la forma en lo que se paga. Porque hace al espíritu republicano y federal de nuestro país. Hasta donde tengo memoria, cada vez que la Corte tomó postura, esa postura se respetó. Es la salvaguarda de la república y de lo federal. Entonces, no me da lo mismo. No me puede dar lo mismo en representación de los ciudadanos de esta Ciudad y no me da lo mismo como argentino el cómo se paga".

Según las fuentes del Gobierno porteño, el 19 de julio pasado Jorge Macri anunció un acuerdo y que a partir del 1° de agosto el Gobierno Nacional cumpliría la medida cautelar de la Corte que establece que la Ciudad debe recibir el 2,95% por la Coparticipación Federal y que el pago debe ser diario.

Sin embargo, de acuerdo a los voceros del GCBA el 1° de agosto el Gobierno porteño solo recibió el 1,4% en concepto de coparticipación, menos de la mitad de lo que habían acordado las partes. En cambio, la Nación comenzó a transferir semanalmente $ 20.000 millones.

"La Ciudad dejó de percibir desde el 9 de septiembre de 2020 más de 5,3 billones de pesos. Antes de la quita de Coparticipación, esos fondos representaban el 25% del total de ingresos de la Ciudad", concluyeron.

Noticia que está siendo actualizada.-