¿Milei vs Cristina en 2027? La picante respuesta del Presidente

En un momento de la entrevista entre el periodista Ignacio Ortelli con el presidente Javier Milei, esta mañana por Radio Rivadavia, la conversación giró en el sentido de armar un tete-a-tete con Cristina Fernández de Kirchner, quien en un acto en la víspera, en Quilmes, había criticado al jefe de Estado por distintos motivos, algunos de ellos económicos y otros políticos.



El primer mandatario, quien ya había dado una respuesta a través de las redes sociales a los dichos de la expresidenta, volvió referirse a la polémica con Cristina.

El diálogo terminó en un intento, por parte del periodista, por desafiar al Presidente mediante un subterfugio, en relación a una eventual postulación para 2027 versus la expresidenta.

El presidente no esquivó la pregunta, pero contestó de una manera sinuosa. Antes de decir que sí o que no, dijo que le resultaría "maravilloso" y luego "divertidísimo". Fue, a todas luces, una forma de no descartar o, de admitir sutilmente, que aspira a presentarse a una reelección. Y por otro lado, otra forma de subir al ring a la expresidenta para polarizar con su figura, aunque CFK ya haya declinado, luego de la condena que la inhabilitó, todavía sin fallo firme, a volver a postularse a algún cargo legislativo o ejecutivo. En este último caso no sería más que emular la táctica que usó con él la propia Cristina, quien en plena campaña de Sergio Massa a la presidencia de la Nación fue la primera, en el campo oficialista, en ponerlo en el centro del ring con la expectativa de que eso pudiera llevarle algún rédito político o electoral, desplazando del centro de la escena a los candidatos de Juntos por el Cambio.

Aquí el diálogo entre el periodistay Javier Milei

- Presidente, hay una frase que me quedó de Cristina que me había olvidado preguntarle. ´El presidente habla de adoctrinamiento en los colegios. Si hubiera habido adoctrinamiento, él no sería presidente', le citó el periodista, un párrafo del discurso de la expresidenta en Quilmes y remató: 'A mí me parece que a los chicos los ha subestimado esta mujer, ¿no?'

- Obviamente que los ha subestimado. Pero que ellos intentaron adoctrinar, no tenga duda. Lo que pasa es que el espíritu de la libertad es más fuerte que el espíritu opresor de los socialistas. Por eso, digamos, le hemos ganado. Y le vamos a seguir ganando. Lo único que tenemos que hacer es involucrarnos en la batalla cultural, porque si nos involucramos en la batalla cultural, no tiene chance alguna que un sistema basado en la envidia, en el odio, en el resentimiento, en el trato desigual frente a la ley. y el asesinato, como es el socialismo, no tiene ninguna posibilidad frente a nosotros.

- Usted dijo que sacaría 54% si se presentara, si hubiera elecciones hoy. ¿Le gustaría enfrentar a Cristina? El número 54, me parece que no fue casual que usted lo utilizó.

-. No, no, no. Fue lo que dio la encuesta de Federico Aurelio.

-. Pero ¿le gustaría enfrentar a Cristina? Usted enfrentó a Massa...

- Sí, sí. Sería maravilloso. Enfrentar a Cristina sería maravilloso.

- ¿Imagina un 2027 frente a Cristina?

Ah, sería divertidísimo. Sería ponerle el fin a la historia más negra de la Argentina, después de la dictadura.