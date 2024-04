Milei le respondió a Cristina Kirchner: "Defiende el modelo de gastar sin límites y falsificar dinero"

Luego del acto en Quilmes que significó la reaparición de Cristina Kirchner en la escena política, el Presidente, Javier Milei, le respondió los dichos mediante sus redes sociales y apuntó contra los gobiernos en los que participó la exmandataria.

"La gente se caga de hambre porque ustedes durante décadas defendieron un modelo que se basaba en gastar sin límites y falsificar dinero para tapar el agujero", lanzó Milei en X (Twitter), canal que suele utilizar para contestar a otros políticos.



El Presidente además agregó que "el resultado es un país destruido con 60% de pobres. ¿De qué sirve lo que estamos haciendo? Sirve para reconstruir el país que ustedes destruyeron...VLLC...!!!", en referencia a los dichos de Cristina en el municipio del sur del Conurbano.

Este mensaje de Milei responde a la frase de Cristina con la cual acompañó el tweet, donde la también exvicepresidenta afirmó: "Te puede haber votado el 60%, pero si después la gente se caga de hambre de qué te sirve", en referencia a la revalidación del voto mediante la gestión, un concepto de los más importantes en su discurso de esta tarde.

La reaparición de Cristina Kirchner en Quilmes

El Presidente fue el principal apuntado por Cristina en el acto donde se inauguró un microestadio en Quilmes. Criticó principalmente el superávit, la Ley Bases y también la política energética del Gobierno, momento en el que mostró distintos gráficos y filminas.

"Por más que el presidente se enoje y haga caritas, no tiene plan de estabilización, que si lo tuvo el gobierno de Menem como fue la convertibilidad, sostenida por la venta del patrimonio y el endeudamiento. Un plan de estabilización no es solo técnico, es una cuestión política, los distintos actores tienen que creerle, este no lo tiene, solo es ajuste", lanzó la exmandataria.



Cristina solo había hecho referencia a la gestión libertaria mediante tweets y con una extensa carta que publicó donde analizaba distintos aspectos de la economía argentina. Ahora, acompañada de la intendenta Mayra Mendoza, lo hizo frente a la militancia y la dirigencia kirchnerista.

Por las palabras de la propia exvicepresidenta, parece que este no será el único acto en el que aparezca, ya que en el cierre aseguró que más adelante expandiría su análisis sobre lo que llama "anarco-capitalismo". Habrá que ver de qué manera comienza a jugar en la escena política.