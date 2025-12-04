En esta noticia Las siete frases de Javier Milei en el Encuentro de Líderes

El presidente Javier Milei cerró este miércoles una nueva edición del Encuentro de Líderes que organiza El Cronista.

El mandatario dio un discurso de casi una hora y media de duración, donde dejó definiciones sobre el programa económico y prometió sacar adelante las reformas necesarias para hacer de la Argentina “el país más libre del mundo”.

Las siete frases de Javier Milei en el Encuentro de Líderes

“Yo tengo que resolver problemas, me pusieron en este lugar para resolver problemas, no para hacer ejercicios de onanismo con los modelos. Si no resuelvo los problemas estaría muy bien que no me renueven el contrato ”

“Hemos dejado atrás el riesgo ‘kuka’. La elección del 26 de octubre fue importante, si hubiera sido presidencial era un 41% a 24%, eso se llama primera vuelta. Utilizaron muchas listas fantasmas para engañar a la gente y no estaba ni mi cara en la boleta ni la de nuestra candidato ”

“Quisiera saber por qué dicen que nuestro Gobierno coincide con el 2017. Ahí no se hizo ajuste fiscal, en ningún momento se lo corrigió, solo se lo corrigió con endeudamiento. Se tomaron 60 mil millones de dólares. Nosotros pusimos en caja al Tesoro e hicimos un ajuste brutal del PBI”

“Entre marzo y octubre atravesamos una breve temporada en el infierno , no sólo estábamos en la silla eléctrica, sino que había gente tocando los botones”

“Hay que ser caradura e ignorante para tomar la serie del tipo de cambio real e ignorar olímpicamente la cuestión fiscal (...) Nosotros tenemos que reportarle a una base más grande; tenemos que responderle a una base de 47 millones de argentinos, no a tres o cuatro atorrantes del círculo rojo que viven de empobrecer a la Argentina”.