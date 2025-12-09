El bienestar dejó de ser una tendencia y pasó a marcar decisiones cotidianas. Desde el cuidado de la piel hasta cómo se duerme y cómo se accede a un médico, las empresas ajustan productos y estrategias para un consumidor más informado, más exigente.

La transformación en la industria de la belleza avanza rápido. “El consumidor está pidiendo entender cómo cuidarse la piel y la salud”, afirmó Denise Neuberger, directora corporativa de Lidherma. El vínculo con profesionales se volvió central, y, por eso, la marca modificó incluso la forma de comunicarse: “Decidimos cambiar la conversación y la comunicación para acercar rutinas prácticas y fáciles”, señaló.

Ese impulso, dijo, viene del origen familiar. “El espíritu emprendedor que trasciende generaciones nos permitió achicar los tiempos de los lanzamientos”, destacó. En un mercado donde marcas globales presionan márgenes, Lidherma apostó por una agenda de innovación constante. “La rutina tiene que ser placentera y simple”, remarcó Neuberger, y agregó: “Usamos analítica para entender quién es el consumidor y qué demanda”.

La búsqueda de bienestar también redefinió el hogar. “Es el espacio donde vivimos y creamos recuerdos; elegimos lo que nos representa y nos hace sentir bien”, dijo Silvana Bergonzi, CEO de Arredo.

Problemas para dormir

La empresaria reveló que seis de cada diez argentinos recurren a ayudas para dormir mejor. En ese contexto, Arredo lanzó un cubrecama con efecto frío. “La hiperconectividad y el ritmo del día a día hacen que descuidemos cómo comemos y dormimos”, afirmó Bergonzi.

En su modelo, el diferencial sigue estando en el punto de venta. Bergonzi destacó “la capacidad de los anfitriones para asesorar y entender necesidades”. Y remarcó que la producción textil local permite acelerar la creación y testeo de productos.

La salud también se está reordenando. “La teleconsulta cambió la manera de acceder a un médico”, sostuvo Pablo Utrera, cofundador y CEO de doc24. La compañía nació con el fin de acompañar a las empresas en el desarrollo de estrategias de telemedicina.

Llegar antes

“Los sistemas están pensados para atender al paciente cuando ya está enfermo; tenemos que trascender ese modelo reactivo”, afirmó. La oportunidad está en la prevención: “Hay que construir perfiles y promover hábitos saludables antes de que aparezca la enfermedad”. “Hay que hablar de salud conectada, no solo de teleconsulta aislada”, dijo. Esa transición exige talento médico y tecnología propia. Y marcó un punto clave: “La IA será un copiloto; en el corto plazo no habrá forma de que un médico que no use IA performe igual que uno que sí”.

En doc24, el negocio combina software y servicio médico. En la Argentina, el 60% del negocio es integral; en Brasil, el servicio pesa más. La estructura tecnológica, señaló, permite escalar nuevos modelos de atención y avanzar en proyectos preventivos con empresas.

En ese recorrido, los ejecutivos coincidieron en los desafíos de competitividad. “Hay mucha variación de precios y es un driver que hay que tener en cuenta”, señaló Neuberger. Para Arredo, el foco es mejorar el descanso sin desatender precios. Para doc24, combinar tecnología y recurso humano especializado para que la prevención sea real.