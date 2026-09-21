En esta noticia Caputo en Nueva York y el FMI en Buenos Aires

El presidente Javier Milei viaja a Nueva York hoy por la noche para participar de la 81ª Asamblea General de la ONU. El reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas será el eje central de una agenda de alto voltaje que durará hasta el jueves 24 y que combina el Debate General, foros privados con inversores, reuniones con economistas y encuentros con autoridades del gobierno de Donald Trump.

El presidente arribará mañana a las 9.30 de la mañana y brindará su discurso en el Palacio de Cristal el miércoles a las 12 horas de argentina . Lo acompañará el canciller Pablo Quirno, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el embajador de Argentina ante la ONU, Francisco Tropepi. Su regreso está previsto para el jueves 24 de septiembre a las 21 horas de la noche.

Una de las actividades confirmadas que hay en agenda en esa jornada es a las 16 horas de Argentina, con una disertación en la institución educativa judía ortodoxa llamada Yeshiva Darchei Torah. Allí, recibirá el premio “Ohev Yisrael” en reconocimiento a su apoyo al Estado de Israel.

Además, a las 19 tendrá una reunión con Roberto Salinas, el titular de Mexico Business Forum y director de Atlas Network en América Latina, y con el economista estadounidense Xavier Sala i Martín, como parte del objetivo de afianzar lazos con think tanks, analistas y sectores económicos de corte liberal.

Pero, además, la Cancillería trabaja con el protocolo de la Casa Blanca y el Departamento de Estado para definir un encuentro entre Milei y Trump, en la que podría ponerse sobre la mesa la disputa territorial por el archipiélago del sur, un tema que el Gobierno argentino desplegó en las últimas semanas. Hasta el cierre de esta nota, desde la Casa Rosada aseguraron que no había una bilateral formal entre ambos líderes en agenda .

Ambos mandatarios coincidirían de todos modos en el cóctel protocolar que la administración republicana convocó para los jefes de Estado presentes en la Asamblea, previsto para ese mismo martes 22, y el canciller Pablo Quirno confirmó en una entrevista el fin de semana que ya tiene en agenda una reunión con el secretario de Estado, Marco Rubio , que transcurrirá durante el martes .

Donald Trump junto a Javier Milei durante la Asamblea General de la ONU. (Fuente: Archivo)

El reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, que volverá a estar en el centro de la escena esta semana, tiene como antesala que Trump dijo públicamente, primero en la Casa Blanca y luego en una conferencia de prensa en Irlanda, que revisa su posición de neutralidad sobre la disputa y que no descarta involucrarse para evitar una escalada con Reino Unido. Se trata de una herramienta de presión de Washington sobre Londres, en momentos en que el Reino Unido no cumplió con su compromiso de destinar el 5% de su PBI a defensa acordado en la última cumbre de la OTAN.

Se espera que el Presidente Milei retome el reclamo en su discurso ante la ONU , el cual se mantiene bajo siete llaves en manos de Presidencia. Durante la cadena presidencial en la que anunció el paquete de medidas en defensa de la soberanía argentina -un discurso que fue elaborado por el asesor presidencial Santiago Caputo-, destacó que el proyecto petrolero Sea Lion en el Atlántico Sur se realiza “a pesar de las solicitudes de las Naciones Unidas de no realizar tales acciones hasta que se resuelva la controversia”.

El miércoles de la Asamblea, a las 18 horas, Milei también será el orador principal del encuentro “Valores democráticos, libertad económica y seguridad estratégica”, organizado por la Fundación Federalismo y Libertad (con sede en Tucumán) junto al International Republican Institute, con Citibank como anfitrión. El evento reunirá a inversores, académicos y representantes de think tanks de Estados Unidos y América Latina.

Inmediatamente después también participará de una reunión con empresarios socios del Consejo de las Américas, del cual participará Susan Segal, su presidenta, y entre otros 12 y 15 empresarios. Por último, cerrará el día con un encuentro con el Rabino Simón Jacobson. El cierre de la gira será con una disertación en The Economic Club de Nueva York, una de las instituciones empresariales y financieras más tradicionales e influyentes de los Estados Unidos a las 13 horas.

🇦🇷🇺🇸 Javier Milei en Nueva York



El próximo 23 de septiembre, el Presidente de la Nación será el principal orador de “Democratic Values, Economic Freedom & Strategic Security”, un encuentro organizado por Fundación Federalismo y Libertad (FyL) y el @IRIglobal, con @Citi como… pic.twitter.com/IC5RqwirSq — Fundación Federalismo y Libertad (@fedyliber) September 9, 2026

Caputo en Nueva York y el FMI en Buenos Aires

El acompañamiento de Caputo se da además en un contexto económico que espera definiciones ya que el lunes llegará a Buenos Aires la misión técnica del Fondo Monetario Internacional ( FMI ) para la tercera revisión del programa. Los encuentros iniciales con el resto del equipo económico se centrarán en dos ejes: la acumulación de reservas y el resultado fiscal primario.

El Banco Central ya compró más de u$s 14.200 millones en lo que va del año, por encima de la meta anual de u$s 10.000 millones. En el frente fiscal, el resultado del primer semestre fue de 0,6% del PBI frente a una meta semestral de 0,7% , lo que dejó a la meta anual de superávit primario de 1,4% del PBI bajo presión por el incumplimiento del primer semestre.

Luis Caputo y Kristalina Georgieva en la sede del FMI Ministerio de Economía

La revisión llega días antes de un vencimiento de u$s 803 millones con el organismo, pautado para el 25 de septiembre. En septiembre de 2025, durante el desarrollo de la 80ª Asamblea General, el presidente Milei mantuvo una reunión bilateral con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva .

El encuentro se llevó a cabo pocas horas después del discurso pronunciado por el mandatario argentino ante el pleno de la ONU, en un contexto preelectoral que tuvo como eje central el balance del plan de estabilización macroeconómica.

El año pasado Luis Caputo no estuvo presente en la reunión con el FMI ya que en su lugar viajó el viceministro, José Luis Daza. Aún no hubo confirmación oficial sobre si se repetirá la bilateral, aunque es altamente probable.