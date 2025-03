Milei tildó de "mentiroso" a Manes por la denuncia a Santiago Caputo y apuntó contra el periodismo

Tras la polémica que desató el cruce entre el diputado de la Unión Cívica Radical (UCR), Facundo Manes, y el asesor Santiago Caputo, el presidente Javier Milei cargó nuevamente contra el legislador y lo trató de "mentiroso" por haber denunciado amenazas y un golpe por parte de un colaborador .

El hecho, que se produjo una vez finalizada la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso , comenzó en medio del discurso del mandatario. Allí, el propio Milei increpó a Manes por exhibir una Constitución en su mano, previo a referirse al escándalo por $LIBRA y la designación por decreto de los jueces Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla.

"Aquí la prueba de lo mentiroso que es Manes y la basura que son los periodistas que intentaron hacer de esto un escándalo ", escribió durante la madrugada de este domingo el líder de La Libertad Avanza (LLA).

Justamente, la respuesta devino de un posteo, que el presidente reposteó, en donde un perfil libertario se burló de la agresión al diputado de la UCR.

"Fueron unas palmaditas nada más y ya se largó a llorar", expresó el usuario "Piti". La publicación contenía un video, con un primer recorte con la denuncia de Manes en los medios de comunicación y luego la filmación en donde Caputo le da dos palmadas en el pecho .

A raíz del escándalo que ocasionó el encuentro entre Manes y el asesor presidencial en uno de los pasillos del Congreso, Milei también señaló al periodismo por la difusión del hecho. "Muchos periodistas son parte del problema... Coimeros", apuntó.

AQUÍ LA PRUEBA DE LO MENTIROSO QUE ES MANNES Y DE LA BASURA QUE SON LOS PERIODISTAS QUE INTENTARON HACER DE ESTO UN ESCÁNDALO...

MUCHOS PERIODISTAS SON PARTE DEL PROBLEMA... COIMEROS... https://t.co/1yb9Il0W73 — Javier Milei (@JMilei) March 2, 2025

Polémica en el Congreso: qué paso entre Facundo Manes y Santiago Caputo

Luego del inicio de la Asamblea Legislativa, Manes se cruzó con Caputo en los pasillos del Congreso y denunció que el asesor de Milei lo amenazó. También, afirmó que un colaborador suyo lo golpeó en el pecho.

Previamente, el presidente cargó contra el legislador, en pleno discurso, por exhibir una Constitución desde su banca. "Leéla Manes, te va a hacer bien, supuestamente vos entendés cómo funciona el cerebro y no aprendiste nada. Leéla bien", dijo el mandatario.

Posteriormente, el diputado de la UCR, que tuvo un cruce de palabras con Caputo en el recinto, aseguró que el asesor presidencial "vino enfurecido" y le dijo: "'Ahora me vas a escuchar, me vas a conocer'. Y alguien que estaba con él me pegó dos piñas. Había una periodista de Clarín al lado mío ", contó.

Desde "Democracia Para Siempre", el bloque de diputados de la UCR, se solidarizaron con Manes por las amenazas recibidas y emitieron un mensaje en contra del accionar de Caputo.

El cruce entre Facundo Manes y Santiago Caputo en uno de los pasillos del Congreso

"Cuando terminó la Asamblea Legislativa, el asesor presidencial increpó en un pasillo al diputado Manes y le aseguró "ya me vas a conocer, te voy a tirar todo el Estado encima". Luego un asistente de Caputo golpeó en el pecho a Manes. En democracia y en una República la violencia política es inaceptable, más si se ejerce desde el Estado. Solidaridad con nuestro colega de bancada. Facundo es un médico prestigioso que llegó a la política hace tres años para que la Argentina deje atrás la decadencia", dice el comunicado.