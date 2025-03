Fuerte cruce entre Santiago Caputo y Manes: qué pasó y quién le habría pegado al diputado

No habían pasado más de cinco minutos desde que Victoria Villarruel había dado por finalizada la Asamblea Legislativa. El diputado nacional Facundo Manes salía del recinto después de que Javier Milei lo mandara a estudiar. El radical le había mostrado la Constitución Nacional en el medio del recinto y después, mirando hacia el primer piso, lo criticó a Santiago Caputo, el asesor presidencial, por las nominaciones que sugerido para la Corte Suprema.

"Supuestamente me dijo que me venía a buscar", le decía a Manes a El Cronista mientras salía caminaba por uno de los pasillos. Inmediatamente, el asesor presidencial se apersonó en ese mismo lugar, en donde se produjo el careo entre ambos que comenzó a resonar tanto en redes como en boca del mismo neurocientífico, quien salió a denunciar el hecho ante los medios que cubrieron el acto.

En ningún momento el asesor presidencial golpeó al diputado radical, aunque sí le puso la mano en la cara y lo palmeó en el pecho en dos ocasiones, sin empujarlo. En criollo: lo fue a apurar. Hubo advertencias entre ambos mientras estaba al lado suyo el periodista libertario Fran Fijap, quien le sacó el teléfono a un periodista de Data Clave que atinó a grabar el suceso.

Por motu propia, el influencer le quiso hacer una cortina a Caputo cuando se dio media vuelta para irse. Manes lo quiso ir a buscar para seguir hablando y terminó por chocar al diputado.

"Estuvo toda la sesión haciéndose el canchero desde abajo", dijeron a este medio desde el entorno de Santiago Caputo. Según esgrimen, el radical de Democracia para Siempre les dijo "no los escucho" en varias ocasiones. En Las Fuerzas del Cielo lo tomaron como una ofensa. "Santiago solo bajó a que lo escuche", fue el mensaje que deslizaron para explicar el momento en el que el asesor se cruza delante del legislador para increparlo.

El episodio no duró mucho más de 30 segundos, pero se terminó llevando todos los reflectores después del discurso de Milei, que con militancia en los palcos y varias reivindicaciones de su gestión buscó impregnar de épica su acto.

¿Qué dijo Manes después del episodio? " Yo le dije [a Milei] si iba a hablar de las criptoestafas, porque él hablaba de la justicia. Y también le pregunté si un país republicano merecía a dos jueces por decreto. Y Caputo me miraba de ahí y me decía 'ya me vas a escuchar, ya me vas a escuchar'. Y me pegó dos piñas en el pecho ", dijo segundos después.

Por lo que se pudo ver, las piñas a las que hizo mención Manes fueron, aparentemente, las palmeadas de Caputo. Aunque la situación no dejó de ser intimidante para el diputado, al verse rodeado por el asesor presidencial y sus seguidores.

Las palabras de Manes inmediatamente después del escándalo. pic.twitter.com/smMoT4P5Q7 — Julián Alvez (@alvezjulian_) March 2, 2025

Uno de los primeros caputistas en hablar en las redes fue Daniel Parisini. "Todo lo que pasó: Manes interrumpió a los gritos como un desquiciado al menos 3 veces al Presidente de la Nación mientras estaba dando el discurso de apertura de sesiones del congreso y Santiago Caputo lo cagó a puteadas por jetón. Lo ubicaron por irrespetuoso y salió a llorar".

El Gordo Dan, tal y como se lo apoda, era una de las ocho personas que acompañaban al asesor plenipotenciario al momento de la Asamblea Legislativa.

Santiago Caputo gritándole cosas a Manes desde uno de los palcos antes de salir. Manes y Milei se habían cruzado durante el discurso del Presidente. pic.twitter.com/ykboAlE6Uh — Melisa Molina (@MelisaMolina93) March 2, 2025

En el entorno de Manes contaron que posterior a ese hecho se reunió con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, así como el titular del bloque de Democracia por Siempre, Pablo Juliano. también estuvo presente el titular del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni.

Menem pidió a Seguridad las filmaciones de las cámaras, afirmaron desde el radicalismo. Por su parte, Juliano se fue antes de la medianoche a hacer la denuncia a la comisaría de la Cámara de Diputados por golpes y amenazas del asesor presidencial y de sus laderos.