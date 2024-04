Milei sabía desde el día anterior la suba de dietas y ordenó oponerse a los legisladores de LLA

La polémica de la semana fue la suba de dietas de los senadores hasta los $ 4.5 millones y además el nuevo cobro de un aguinaldo, pero según reveló uno de los ministros más fuertes, Javier Milei lo sabía desde el día anterior y había dado la orden de oponerse al bloque de La Libertad Avanza.

"El día anterior me avisaron que iba a haber un aumento de la dieta de los senadores. Yo se lo hice saber al Presidente y el Presidente dio instrucciones al bloque nuestro para que no suceda, para que votara en contra", informó Guillermo Francos, ministro del Interior, en una entrevista con Radio Mitre.



Francos consideró que no era el momento adecuado y detalló: "He escuchado muchas críticas. El día anterior me informaron que estaba circulando la intención de generar un incremento en la dieta, que ya había pasado, se lo comuniqué al Presidente y él dio instrucciones muy claras".

Guillermo Francos informó a Milei de la postura del Senado

Milei fue muy crítico con los Senadores por la suba de dietas del jueves y apuntó principalmente contra la oposición. Luego, en otro tweet, también bajó de la crítica a los legisladores del PRO, quienes también se habrían opuesto en la cámara al no levantar la mano, pero si firmado, al igual que LLA, el acta previa donde se manifestaban a favor.

Francos le anticipó a Milei la suba de dietas

"Me parece que, y entiendo las dificultades que pueden tener algunos legisladores, es no hacerse cargo de los cuestionamientos que tiene la sociedad con la política. Uno no puede pedir esfuerzos al conjunto de la sociedad y que los que tienen más poder no los cumplan", opinó el ministro del Interior.



Este incremento en los salarios de los senadores se da un mes después de un intento similar en ambas cámaras que fue detenido por la Casa Rosada. En esa oportunidad, se votó retrotraer las subas. Ahora, algunos legisladores buscan impulsar un proyecto similar, pero no se anticipa que pueda implementarse.

Luego de esta votación a mano alzada, uno de los principales apuntados fue el senador de la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Lousteu, quien justificó su mano alzada al momento del sufragio al igual que otros legisladores de Unión por la Patria que también defendieron el accionar de la cámara.

"Más que dar instrucciones para que legisladores se opongan y expresar su rechazo, más que eso no podía hacer", cerró Francos sobre la postura del Presidente y del Poder Ejecutivo ante la polémica que se generó sobre "la casta" política.