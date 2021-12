Milei quiere eliminar el Mercosur: cómo es su plan para recuperar la soberanía

Javier Milei aseguró, durante una entrevista en Uruguay, que considera al Mercosur como algo innecesario y propuso que el mismo debería ser "eliminado" ya que el mismo solo genera trabas para el correcto desarrollo de la economía .

El economista, que sorprendió a todos luego de conseguir un 17% de los votos en CABA , participó de un evento organizado por Café Jurado en el Movie de Montevideo Shopping y aprovechó para hablar con el periodista Ismael Grau del portal uruguayo Búsqueda.com.

Estás son las ciudades más caras para vivir: en qué lugar aparece Buenos Aires



"No, yo lo eliminaría", asegura el diputado nacional electo al ser consultado sobre su postura respecto del bloque regional. Luego agregó: " Nada de flexibilidad como reclama el gobierno uruguayo. Eliminarlo. Porque en el fondo es comercio administrado por los Estados en el Mercosur. ¿Por qué el gobierno tiene que estar regulando nuestras transacciones comerciales?, ¿a título de qué? ".

MILEI Y SUS REUNIONES CON POLÍTICOS DE URUGUAY

En otro momento de la entrevista, Milei fue consultado sobre la posibilidad de reunirse con diferentes políticos y referentes uruguayos durante su visita al país, cosa que respondió de forma difusa .

"Si durante la visita se llegaran a dar situaciones en las cuales pudiera encontrarme con personas importantes del arco político uruguayo, sin lugar a dudas", afirmó sin demasiadas precisiones. Y luego aclaró: " Hay tratativas, como siempre. Este tipo de cuestiones llevan un proceso de charlas. Si se dan, bienvenidas ".

Javier Milei aseguró que quiere eliminar el Mercosur.

En esta misma línea, también dio su opinión sobre Luis Lacalle Pou, actual presidente de Uruguay y visto como uno de los referentes liberales más importantes de Sudamérica. Sobre él, dijo que se trata de alguien con una perspectiva liberal pero que se debe tomar con precaución, ya que existe un sinfín de variaciones en el movimiento .

Es con esto en mente que el economista aclaró: "Lo que pasa es que hay distintas familias de liberales. Tenés liberales clásicos, minarquistas y anarcocapitalistas. Eso hace que, de repente, en la vida real, un liberal, aun cuando tuviera una posición filosófica anarcocapitalista, podría terminar -a los ojos de un anarcocapitalista- operando como un liberal clásico ".

Verano 2022: provincia por provincia, lo que hay que saber sobre restricciones y protocolos



EL FUTURO DEL LIBERALISMO EN ARGENTINA

Por último, habló sobre cómo fue la reacción de lo que él llama la "casta política" al resultado de las elecciones, explicando que la misma no servirá para revertir la influencia de su movimiento .

" La casta política quiere mostrarlo como una posición de enojo para ningunear y menospreciar el trabajo que venimos haciendo desde hace años ", añadió.

Y continuó: "Esta es una cuestión de batalla cultural; no es que aparecí de un día para el otro, no. Llevo años en esta batalla cultural y no soy el único; hay un montón de personas ".