Este viernes, 8 de mayo de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 0526 (La Misa). Soñar con la Misa sugiere búsqueda de paz interior, guía espiritual y sentido de comunidad. También puede señalar culpa o deseo de perdón y reconciliación y los detalles del rito revelan tu compromiso y valores. Aunque solo profesionales de la salud mental pueden realizar un diagnóstico certero, hay señales de alerta que pueden indicar un comportamiento de juego problemático: